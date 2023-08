A- A+

"LAMPEJO SEPARATISTA" Após fala polêmica de Zema, deputado mineiro propõe Dia do Nordestino no estado Governador de Minas comparou região a "vaquinhas que produzem pouco"

Passados dois dias da declaração polêmica do governador de Minas, Romeu Zema (Novo), sobre as regiões Norte e Nordeste, o deputado estadual da oposição Cristiano Silveira (PT) propôs a criação do Dia Estadual do Nordestino.

Em projeto protocolado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) na segunda-feira (7), o petista sugere que o dia 13 de dezembro, data do aniversário de Luis Gonzaga, seja utilizado para a homenagem.

Após apresentar o projeto de lei, Silveira deu recado ao governador: "Aprende, Zema".

"Minas Gerais tem influência do povo nordestino e compõem também a região da Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste). Quero dizer que em resposta aos ataques do governador Zema, mais uma vez, a região mais pobre do nosso país, tentando dividir o nosso país, vamos fazer aquilo reconhecimento do nordestino"

Ao jornal "O Estado de S. Paulo", Romeu Zema comparou os estados do Nordeste com "vaquinhas que produzem pouco".

"Se não você vai cair naquela história do produtor rural que começa só a dar um tratamento bom para as vaquinhas que produzem pouco e deixa de lado as que estão produzindo muito. Daqui a pouco, as que produzem muito vão começar a reclamar o mesmo tratamento."

Silveira não foi o único político do estado a sair em repúdio após a afirmação do governador. O líder da oposição, Ulysses Gomes, afirmou que Zema não fazia mais questão de esconder "seu bolsonarismo".

A repercussão de políticos mineiros não se restringiu a parlamentares da esfera estadual. Ontem, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) afirmou que “dedica apreço e respeito ao valoroso povo do Norte e Nordeste”. O senador não cita nominalmente Zema.

“Não cultivamos em Minas a cultura da exclusão. JK, o mais ilustre dos mineiros, ao interiorizar e integrar o Brasil, promoveu a lógica da união nacional. Fiquemos com seu exemplo. Ao valoroso povo do Norte e Nordeste, dedico meu apreço e respeito. Somos um só país", disse o senador.

O deputado federal Aécio Neves (PDSB-MG) também criticou o governador e caracterizou a fala como um "desserviço ao estado".

"Infelizmente, o governador Zema, talvez por não ter se expressado da forma adequada, acabou por criar mais problemas do que as soluções que busca. Sempre precisamos e muitas vezes contamos com alianças com outras regiões, em especial o Nordeste brasileiro”, disse Aécio, que governou o estado entre 2003 e 2010.

Veja também

PODER JUDICIÁRIO Ministro aposentado, Celso de Mello defende indicação de mulher para STF: "Gesto emblemático"