Justiça Após falar em uso da força contra o STF, Flávio Bolsonaro pede internação compulsória de Moraes Senador também comparou o magistrado a um usuário de crack que estaria obcecado na prisão do seu pai, Jair Bolsonaro, réu por tentativa de um golpe de estado

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pediu nesta sexta-feira a internação compulsória do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação judicial da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF).

Em uma publicação nas redes sociais, o parlamentar comparou o magistrado a um usuário de crack que estaria obcecado na prisão do seu pai, Jair Bolsonaro, réu por tentativa de um golpe de estado.

"O processo que meu pai está passando, que não é um processo, é um lixamento, é uma perseguição, estava com a sentença pronta muito antes de começar. Todo mundo sabe disso. E eu acho que o Alexandre de Moraes precisa, sim, de uma ajuda profissional. Ele não está nas suas faculdades mentais normais. Eu acho que ele precisa de uma internação compulsória. É uma pessoa que está obcecada por Bolsonaro e atropela a Constituição a todo momento para atingir o seu objetivo de prender o Bolsonaro. Sabe aquele cara que é viciado em que se crack?", afirmou Flávio.

Em junho, Flávio afirmou que caso seu pai seja condenado e um hipotético presidente aliado do pai lhe conceder um perdão da pena, será necessário garantir que o Supremo "respeite os demais Poderes", sob risco de gerar um cenário, segundo o senador, que envolva "uso da força".

Flávio alegou ainda que não se referia ao uso da força "em tom de ameaça", e sim "fazendo uma análise de cenário".

Na entrevista para o jornal "Folha de S. Paulo", questionado sobre qual seria a alternativa para o bolsonarismo caso a hipótese aventada por ele mesmo se concretize, Flávio afirmou que um eventual presidente alinhado a seu pai precisaria "ter disposição, de alguma forma, de fazer com que o STF respeite os demais Poderes".

— É uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade e de uso da força. A gente está falando da possibilidade de interferência direta entre os Poderes. (...) Estou fazendo uma análise de cenário. Bolsonaro apoia alguém, esse candidato se elege, dá um indulto ou faz uma composição com o Congresso para aprovar a anistia, em três meses isso está concretizado, aí vem o Supremo e fala: "É inconstitucional, volta todo mundo para a cadeia". Isso não dá — afirmou o senador.

"Providência divina"

Nesta quinta-feira, Flávio afirmou que os “patriotas de verdade” devem agradecer ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelas tarifas de 50% impostas aos produtos brasileiros.

Ele completou dizendo que a medida do americano “é uma providência divina” e que Trump quer “ajudar” o Brasil. A declaração foi dada em entrevista ao portal Metrópoles.

Flávio defendeu também que a aprovação da anistia é a única maneira de o governo americano retirar as tarifas impostas ao Brasil. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, irmão do senador, está nos Estados Unidos e foi quem articulou a taxação junto à Casa Branca e que a comitiva organizada por oito senadores que irão aos EUA negociar com os americanos “não vai resolver nada” e é uma perda de tempo.

