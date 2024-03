Após falar que PL foi "vendido para diabo", Zé Trovão diminui tom

A- A+

O deputado federal Zé Trovão (PL-SP), que apareceu em áudio divulgados pelo portal Metrópoles afirmando que o Partido Liberal havia sido "vendido para o diabo e que Bolsonaro deveria deixar a legenda, baixou o tom de suas críticas. Segundo ele, as falas aconteceram em um momento que o PL enfrentava problemas e, mesmo ainda tendo infiltrados, o partido e o presidente Valdemar Costa Neto têm "honrado" o ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Ainda tem muita gente infiltrada dentro do PL, que não compactuam com as mesmas bandeiras que as nossas e querem utilizar do momento para se eleger. Mas é impossível o presidente Valdemar ter acesso a tudo isso, o partido é muito grande. Quando disse que o Bolsonaro tinha que abandonar o PL foi no ímpeto, mas não acho isso hoje de maneira nenhuma. Valdemar tem honrado muito Bolsonaro" garante o parlamentar.

Zé Trovão contou ainda que as gravações vazadas foram feitas por um ex-assessor, em uma reunião que aconteceu no meio do último ano. Segundo ele, parte de seu descontentamento se deu por conta da atitude do deputado federal Yury do Paredão, que era filiado ao PL e publicou uma foto de mãos dadas e ao lado do presidente Lula (PT), durante um evento em Juazeiro do Norte, no Ceará. Posteriormente, ele foi expulso do partido.

"Era uma reunião fechada, entre eu e meus assessores, em um momento em que estávamos vendo pessoas que não são do nosso campo político e que não defenderam as nossas idades, tentando entrar no PL para concorrer às eleições. Tivemos vários problemas, como o Yury do Paredão, que foi expulso por fazer o "L" (símbolo que indica apoio ao presidente Lula), e o nosso deputado Ricardo Salles (PL-SP), que não conseguiu concorrer à prefeitura de São Paulo porque uma cúpula do partido que nunca foi bolsonarista tentou destruir a imagem dele" justifica Zé Trovão.

