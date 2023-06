Após falas sobre Brasília, Rui Costa recebe familiares de Juscelino Kubitschek no Planalto

A- A+

Após a repercussão negativa de falas sobre Brasília, o ministro da Casa Civil, Rui Costa recebeu nesta segunda-feira a filha e o bisneto de Juscelino Kubitscheck, Anna Christina e André Kubitscheck, no Palácio do Planalto e ganhou um livro sobre a história da Capital Federal, construída durante o governo de JK.

Ao participar da inauguração de um hospital na cidade de Itaberaba (BA) na última sexta-feira, o ministro chamou Brasília de "ilha da fantasia" e afirmou que “é difícil porque fazer o certo, para muitos, está errado e fazer o errado, para muitos, é que é o certo na cabeça deles”.

O ministro foi aconselhado por aliados a pedir desculpas pela fala. No Palácio do Planalto, a avaliação é de que a afirmação foi infeliz e não ajuda o governo em um momento de relação delicada com o Congresso e após a semana mais tensa de articulação política com a Câmara dos Deputados. A interlocutores, Costa afirmou que não vê necessidade de retratação pois não ofendeu a população de Brasília, a crítica foi direcionada à classe política.

Aliados do ministro argumentam que Costa vive um momento de adaptação a Brasília e aos holofotes do próprio cargo, admitem sua forma ríspida e direta e explicam que o ex-governador da Bahia não é afeito a longas conversas com políticos sem uma pauta específica. No argumento de pessoas próximas, Costa está focado no papel mais administrativo, com o argumento de que foi chamado por Lula para tocar a gestão e gerenciar os principais projetos do governo.

Após uma série de cobranças de integrantes do Congresso para ter mais participação na articulação política do governo, o ministro entendeu que havia necessidade de buscar maior aproximação com o mundo político. Como mostrou O Globo, Costa passou a abrir agenda para parlamentares. O ministro tem reservado pelo menos um horário do dia para conversar com deputados ou senadores que tenham pautas de política pública ou administrativa. Segundo auxiliares, as conversas são combinadas com Padilha, responsável pela articulação política do governo, para que não haja sobreposição de funções.



Embora haja pressão de líderes do Congresso e de integrantes do PT para mudanças na cozinha do Palácio do Planalto, auxiliares de Lula veem como improvável uma mudança na Casa Civil. A avaliação é que Costa se encaixa no perfil gerencial da pasta que coordena os demais ministérios. Também conta a favor do auxiliar de Lula a gratidão do presidente ao gesto de Costa que abrir mão de concorrer ao Senado em 2022 quando finalizava o segundo mandato bem avaliado à frente do governo da Bahia em uma composição local com o PSD.

Nesta terça-feira, Rui Costa estará com o presidente Lula na abertura da 17ª edição da Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães (BA). Na última vez que estiveram juntos no estado natal do ministro, o presidente afirmou que seu auxiliar "sua Dilma de calças" e que tomava "conta do governo”:

— Devo muito ao Rui, é minha Dilma de calças. O Rui toma conta do governo, tudo que vai para mim, passa pelo Rui primeiro. É um jeito, inclusive, dele me proteger, para que eu não possa cair uma cilada. Rui tem papel fundamental no governo — afirmou em Salvador.

Veja também

BRASIL Governo retomará Bolsa Verde para comunidades tradicionais da Amazônia