Após falta em depoimento, Moraes manda intimar ex-comandante militar do Planalto

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira a intimação do general Gustavo Dutra, ex-comandante militar do Planalto, para prestar depoimento como testemunha de defesa na próxima segunda-feira na ação penal que analisa a trama golpista. A decisão ocorreu após Dutra faltar o primeiro depoimento, marcado para quarta-feira.

O ex-comandante foi indicado como testemunha de defesa pelo ex-ministro Anderson Torres. O advogado Raphael Menezes, que atua na defesa de Torres, solicitou nesta quinta a intimação, alegando que não foi possível convencer Dutra a comparecer.





Moraes questionou a pertinência do depoimento, e Menezes explicou que a intenção é falar sobre o acampamento golpista que foi montado em frente ao Quartel-General do Exército entre o final de 2022 e o início de 2023.

O Comando Militar do Planalto é uma estrutura do Exército que abrange o Distrito Federal, o estado de Goiás e parte de Minas Gerais e do Tocantins. Dutra era comandante durante os atos golpistas do 8 de janeiro.

