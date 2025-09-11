Sex, 12 de Setembro

JULGAMENTO

Após ficar vencido em julgamento da trama golpista, Fux diz que STF cumpriu dever

Primeira Turma, por maioria, condenou Jair Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado

Voto do ministro do STF Luiz Fux durou quase 13 horasVoto do ministro do STF Luiz Fux durou quase 13 horas - Foto: Sophia Santos/STF

Após ficar vencido pela maioria de quatro votos formada para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros cinco réus pela trama golpista, o ministro Luiz Fux fez uma breve consideração nesta quinta-feira e disse que "dissenso não é discórdia". 

A fala do ministro se deu no momento em que a Turma, já tendo definido a condenação dos oito réus por quatro votos a um, passou a analisar a dosimetria da pena, ou seja, quantos anos serão atribuídos para os crimes imputados a cada um dos condenados. 

— Todos apresentaram votos densos, mostrando que nós nos dedicamos ao nosso ofício, deixando destacado também que dissenso não é discórdia — afirmou Fux. 

Em sua primeira fala durante a sessão que concluiu pela condenação de Bolsonaro, após ter proferido um voto que durou quase 13 horas nesta quarta-feira, Fux também disse avaliar que todos da Turma cumpriram com seu dever. 

— Então eu tenho a total impressão de que cumprimos o nosso dever, com independência, com o descortino que se exige do juiz, porque num país em que os juízes temem, as suas decisões valerão tanto quanto vale essas pessoas — disse.

