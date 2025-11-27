A- A+

Justiça Após Flávio e Carlos, Michelle e Jair Renan visitam Bolsonaro na prisão Desde que a detenção foi determinada, a família tem mantido uma rotina de entradas na PF, sempre sob protocolos restritos, como proibição de celulares e limitação de tempo de permanência

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o vereador de Balneário Camboriú Jair Renan visitaram nesta quinta-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso desde o último sábado na Polícia Federal em Brasília. Ele cumpre uma pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes.

A visita ocorreu após a ida dos outros dois filhos, Flávio e Carlos Bolsonaro, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Desde que a detenção foi determinada, a família tem mantido uma rotina de entradas na PF, sempre sob protocolos restritos, como proibição de celulares e limitação de tempo de permanência.

Bolsonaro foi preso preventivamente após decisão do ministro Alexandre de Moraes, que apontou risco de fuga e violação da tornozeleira eletrônica. Na terça-feira, entretanto, o ministro ordenou o trânsito em julgado da ação penal da trama golpista e definiu que Bolsonaro deveria começar a cumprir a pena na sede da PF.

A defesa afirma que estuda pedir medidas alternativas, alegando questões de saúde e a idade do ex-presidente. O STF, porém, mantém o entendimento de que há risco à ordem pública e possibilidade de mobilização de apoiadores, motivos que sustentam a necessidade da prisão.

Veja também