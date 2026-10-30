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fuga Após fuga de Flávio, Jorginho Mello se distancia de aliado e diz respeitar resultado das urnas Na primeira versão de uma carta, divulgada por aliados, Flávio chegou a se apresentar como o "verdadeiro presidente eleito do Brasil"

O governador reeleito de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), se distanciou do discurso adotado por Flávio Bolsonaro (PL), após a derrota do senador na disputa presidencial. Aliado da família Bolsonaro e apoiador da candidatura de Flávio, Jorginho defendeu o respeito ao resultado das urnas e a pacificação do País em manifestação publicada nas redes sociais na quarta-feira (28) horas após o candidato derrotado divulgar uma carta em que questiona, sem apresentar provas, a legitimidade da eleição e se autoproclama líder do Brasil.

"Às instituições brasileiras, cabe promover a pacificação que o momento exige. Não é hora de aprofundar feridas, mas sim curá-las. Da minha parte, continuarei cumprindo a missão da qual jamais abri mão, defendendo os interesses de Santa Catarina acima de tudo, com firmeza e responsabilidade, respeitando as instituições e o resultado final das urnas", afirmou o governador.

A manifestação foi a primeira de Jorginho após o segundo turno, realizado no domingo (25) e ocorreu três dias depois da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O posicionamento contrasta com o de Flávio, que deixou o Brasil rumo aos Estados Unidos, após a derrota, e divulgou uma carta na qual alegou fraude eleitoral, sem apresentar provas.

Na primeira versão do documento, divulgada por aliados, Flávio chegou a se apresentar como o "verdadeiro presidente eleito do Brasil". Posteriormente, o senador alterou o texto e passou a se declarar "líder do Brasil", mantendo as acusações contra o processo eleitoral e as instituições brasileiras. Flávio afirmou ainda que pretende liderar a oposição ao governo Lula a partir dos Estados Unidos.

Apesar do distanciamento em relação às declarações do aliado, Jorginho destacou a votação expressiva de Flávio em Santa Catarina, Estado onde o senador obteve seu melhor desempenho no segundo turno. O candidato do PL recebeu 3.220.071 votos, o equivalente a 69,42% dos válidos, contra 1.418.314 votos (30,58%) de Lula.

Presidente estadual do PL, Jorginho foi um dos principais aliados de Flávio na campanha presidencial e foi reeleito governador de Santa Catarina no primeiro turno. Embora tenha defendido o reconhecimento do resultado eleitoral, o governador não fez críticas diretas à fuga do senador nem às acusações de fraude apresentadas pelo correligionário.

O posicionamento de Jorginho se soma ao de outras lideranças da direita que se afastaram das alegações de Flávio. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também defendeu o respeito ao resultado das urnas, enquanto o senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha presidencial de Flávio, afirmou que não há provas que sustentem acusações de fraude no pleito.

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