Mossoró Após fuga em Mossoró, Ministério da Justiça vai comprar até dez mil câmeras para reforçar segurança Material será dado para os estados que desejarem trocar as câmeras defeituosas por novas

O Ministério da Justiça e Segurança Pública fará uma licitação para disponibilizar até 10 mil câmeras para equipar os presídios federais. O material será dado para os estados que desejarem trocar as câmeras defeituosas por novas.

A medida vem na esteira da fuga inédita de dois detentos do presídio de segurança máxima de Mossoró (RN), no dia 14 de fevereiro. Esta foi a primeira fuga já registrada no sistema penitenciário federal brasileiro.

A pasta já tinha determinado que os presídios federais adotassem medidas para reforçar a segurança nas unidades penitenciárias. Entre elas, estavam a substituição das câmeras inoperantes, além de reforço na estrutura de todas luminárias e revistas diárias em todas as celas.

Após a fuga, os investigadores perceberam que algumas câmeras não estavam funcionando e que algumas lâmpadas estavam apagadas. Apenas uma câmera, com imagem pouco nítida, registrou o momento da evasão. Como mostrou o colunista do Globo, Lauro Jardim, relatórios de inteligência produzidos em 2021 mostraram que 124 câmeras de segurança do presídio não funcionavam na época.

