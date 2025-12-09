Ter, 09 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça09/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Câmara dos Deputados

Após Glauber ser retirado da cadeira de Motta, Polícia Legislativa empurra jornalistas na Câmara

Questionado, o presidente da Casa disse ter determinado a "apuração de possíveis excessos" em relação à cobertura da imprensa

Reportar Erro
A TV Câmara suspendeu a exibição da sessão legislativa enquanto Glauber Braga era retirado A TV Câmara suspendeu a exibição da sessão legislativa enquanto Glauber Braga era retirado  - Foto: X/Pastor Henrique Vieira/Reprodução

A Polícia Legislativa da Câmara empurrou repórteres nesta terça-feira, no Salão Verde da Casa, enquanto os profissionais faziam a cobertura da tentativa de Glauber Braga (PSOL-RJ) em obstruir os trabalhos da Casa. 

Antes, os profissionais de imprensa já haviam sido obrigados a deixar o plenário pelos policiais. 

Glauber buscava impedir os trabalhos ocupando a cadeira de Hugo Motta (Republicanos-PB). Quando estava sendo retirado pela mesma polícia legislativa, profissionais foram empurrados no Salão Verde. 

Agentes da polícia legislativa afirmaram ser necessário abrir um corredor para a passagem do parlamentar e, em seguida, começaram a empurrar e agredir jornalistas e pessoas que estavam no salão verde, perto da entrada do plenário. 

Leia também

• Retirada à força de Glauber Braga da cadeira de Motta causa confusão na Câmara

• Motta diz que Glauber "desrespeitou" Câmara ao ocupar cadeira da presidência

• Glauber fala sobre a ocupação da cadeira de Motta na Câmara

Houve um princípio de confusão, com os agentes da polícia abrindo o espaço de forma forçada. Em seguida, Glauber deixou o plenário cercado por parlamentares aliados, entre eles o líder do PT, Lindbergh Farias (RJ) e os deputados Orlando Silva (PCdoB-SP), Jack Rocha (PT-ES) e Sâmia Bonfim (PSOL-SP).

Nas redes sociais, Motta disse ter determinado a "apuração de possíveis excessos em relação à cobertura da imprensa".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter