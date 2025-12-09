A- A+

Câmara dos Deputados Após Glauber ser retirado da cadeira de Motta, Polícia Legislativa empurra jornalistas na Câmara Questionado, o presidente da Casa disse ter determinado a "apuração de possíveis excessos" em relação à cobertura da imprensa

A Polícia Legislativa da Câmara empurrou repórteres nesta terça-feira, no Salão Verde da Casa, enquanto os profissionais faziam a cobertura da tentativa de Glauber Braga (PSOL-RJ) em obstruir os trabalhos da Casa.

Antes, os profissionais de imprensa já haviam sido obrigados a deixar o plenário pelos policiais.

Glauber buscava impedir os trabalhos ocupando a cadeira de Hugo Motta (Republicanos-PB). Quando estava sendo retirado pela mesma polícia legislativa, profissionais foram empurrados no Salão Verde.

Agentes da polícia legislativa afirmaram ser necessário abrir um corredor para a passagem do parlamentar e, em seguida, começaram a empurrar e agredir jornalistas e pessoas que estavam no salão verde, perto da entrada do plenário.

Houve um princípio de confusão, com os agentes da polícia abrindo o espaço de forma forçada. Em seguida, Glauber deixou o plenário cercado por parlamentares aliados, entre eles o líder do PT, Lindbergh Farias (RJ) e os deputados Orlando Silva (PCdoB-SP), Jack Rocha (PT-ES) e Sâmia Bonfim (PSOL-SP).

Nas redes sociais, Motta disse ter determinado a "apuração de possíveis excessos em relação à cobertura da imprensa".

