Após ida a Itália e França, Lula critica "comidas de palácio": "Gosto de quantidade. Uma galinhada"

Embora Roma e Paris sejam duas das capitais da gastronomia mundial, os quitutes oferecidos na semana passada não foram suficientes para agradar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que cumpriu agendas oficial na Itália e na França. Em uma entrevista exibida em seu canal oficial no Youtube, Lula afirmou que não come bem quando viaja a trabalho, e disse sentir falta do tempero — e da quantidade — servida em território nacional.

— A gente não come bem. Primeiro, porque em palácio, você não come bem em lugar nenhum do mundo. A segunda coisa é que eu não vou em restaurante, então a minha comida é de hotel. E a comida de hotel também não é boa. Eu almocei com Macron e com o presidente Matarella. Duas comidas de palácio, que não é essas coisas — disse o presidente.

Segundo Lula, o primeiro fator de desagrado com as comidas palacianas é a quantidade, restrita a pequenas porções servidas às autoridades presentes. O segundo fator é o tipo de comida servido, que não iguala em sabor iguarias da culinária nacional.

— Normalmente eu não consigo comer em palácio, porque é tudo pequenininho, é tudo restrito. Não tem uma bandejona para você escolher e pegar o que você quer. É aquele pouquinho ali que você come — comentou Lula, acrescentando. — Eu sinceramente não me acostumo com isso. Eu preciso de quantidade. Pode ser gulodice da minha parte, mas eu gosto de quantidade. Uma rabada. Uma galinhada, sabe? Não tem nada melhor. Um frango com quiabo, não tem nada melhor. Lá fora a gente não encontra muito essas coisas. Lá é tudo muito sofisticado. E às vezes a gente fica até sem saber o que é.

Após a entrevista com o presidente, a agência de notícias Bloomberg procurou os governos francês e italiano para pedidos de comentários sobre a declaração, mas não detalharam o cardápio servido a Lula.

Feijoada para a princesa

Ao comentar sobre a comida palaciana, o presidente também fez críticas ao Itamaraty, afirmando já ter pedido que o cardápio servido aos convidados em ocasiões oficiais fosse melhorado. Em meio aos comentários — todos feitos de maneira descontraída — Lula citou em tom de anedota uma visita oficial da rainha Letícia da Espanha, então princesa das Astúrias, ao Brasil em seus mandatos anteriores.

— Eu cismei de dar feijoada. Aí o pessoal começou: 'Lula, feijoada é muito forte, a princesa não vai se acostumar. Pode dar um mal-estar nela. Eu falei: que mal-estar? comendo feijoada? — disse o presidente. — A princesa Letícia, hoje rainha, comeu três vezes, repetiu três vezes. Depois ela deu uma entrevista dizendo que foi a melhor comida que comeu fora da Espanha.

