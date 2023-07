A- A+

UNIÃO BRASIL Após impasse no União, Alcolumbre se reúne com Lula e diz que Sabino é consenso para o Turismo Ala do partido passou a defender que troca só fosse efetivada com o comando da Embratur, o que enfrenta resistência no Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta quarta-feira (12) com o líder do União Brasil no Senado, Davi Alcolumbre (AP), para tratar da ida do deputado federal Celso Sabino para o Ministério do Turismo. Alcolumbre reforçou a Lula que Sabino é o nome de consenso com a bancada da União frente a ruídos dentro da legenda de que não havia mais unanimidade pela sua indicação. Uma ala dos deputados passou a defender que a troca só fosse efetivada junto com o comando da Embratur.

O presidente ficou de chamar Sabino no Planalto para oficializar o convite para o deputado entrar no governo. Em meio a negociação pela troca do comando do Turismo, atualmente com Daniela Carneiro, o União Brasil pediu a Lula o comando da Embratur, hoje chefiada por Marcelo Freixo. Lula, no entanto, não deve atender o pedido da legenda.

Na semana passada, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, deve assumir um posto de vice-líder do governo na Câmara após deixar a pasta.

Por nota, o ministro divulgou que o deputado Celso Sabino (União-PA) "vai liderar a pasta do Turismo". O ministro ponderou que o governo aguardava uma reunião com caciques do União Brasil para poder oficializar a saída de Daniela. Em encontro com Lula na semana passada, Daniela colocou o cargo à disposição.

