polícia federal Após indiciamento do pai, Eduardo Bolsonaro critica PF: 'Cachorrinhos do Moraes' Deputado Federal comentou atuação da corporação em entrevista ao Diário da Região, durante visita em São José do Rio Preto

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) criticou nessa segunda-feira (18) a atuação da Polícia Federal no inquérito que mira o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Durante entrevista ao jornal Diário da Região, em visita à São José do Rio Preto (SP), o parlamentar chamou a corporação de "cachorrinhos de Moraes", em alusão a uma suposta leniência ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

— Depende de qual Polícia Federal: a normal ou a do Moraes? Com certeza, a Polícia Federal que cumpre ordens do Alexandre de Moraes, que faz parte desta investigação toda (...) Porque ele (Moraes) está julgando o cartão de vacina do presidente se nem é mais presidente? Porque esses inquéritos todos caem na mão dele? — questionou Eduardo Bolsonaro.

A fala ocorreu no mesmo dia em que Bolsonaro foi indiciado pela PF no inquérito que apura falsificações de cartões de vacina. O ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, afirmou em delação premiada que o ex-presidente teria ordenado a falsificação. A defesa do ex-mandatário nega.

Também em entrevista, Eduardo negou que o pai tenha cometido qualquer irregularidade:

— Para que falsificaria? Não tem porquê. Eu entrei em vários países sem cartão de vacina, porque uma das exceções era missão oficial. Se o presidente tem passaporte diplomático, está em missão oficial, isso é o suficiente para entrar em qualquer país sem vacina — defendeu.

