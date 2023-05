Após instalação, parlamentares preparam pedidos de convocação em série na CPI do 8 de Janeiro

A- A+

Indicados para participar da Comissão Parlamentar de Inquérito Mista dos atos do 8 de janeiro devem apresentar nos próximos dias um arsenal de requerimentos com pedidos para convocar autoridades e demais nomes envolvidos nos acontecimentos. Há centenas de pedidos já prontos entre os deputados e senadores, da base e da oposição.

O deputado Filipe Barros (PL-PR) irá apresentar, segundo ele, 50 requerimentos. Ele quer convocar o general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Dias deixou o cargo após a divulgação de imagens que mostram ele no Palácio do Planalto durante a invasão do prédio, nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Ele foi o primeiro ministro a sair do governo neste terceiro mandato de Lula. Com a demissão, mudou o clima na base do governo, e aliados passaram a apoiar CPMI dos atos antidemocráticos.

Filipe Barros, que foi o relator do voto impresso na Câmara no ano passado, quer também convocar militares responsáveis pelo batalhão do Palácio do Planalto.

Ainda na oposição, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) também apresentou dezenas de requerimentos já nessa quinta-feira (25). Foram 22, segundo ela. Damares antecipou sua atuação na CPMI estudando os trabalhos da CPI realizada pela Assembleia do Distrito Federal.

Do lado do governo, há mais de cem pedidos para serem protocolados, segundo o deputado Rogério Correia (PT-MG). O ex-presidente Jair Bolsonaro está entre os pedidos de convocação, mas a intenção é que ele seja chamado mais para frente, já com um avanço da CPMI. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também deve entrar na lista. Outros alvos são o advogado e ex-major Ailton Barros e o coronel Elcio Franco.

Além disso, a base quer pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) a remessa dos processos envolvendo os atos, incluindo de autoria intelectual.

A deputada Duda Salabert (PDT-MG) também está com mais de 50 requerimentos que começaram a ser protocolados nessa quinta-feira (25), boa parte deles pede a quebra de sigilo de investigados pelo 8 de janeiro. Entre eles, estão o dos deputados Bibo Nunes (PL-RS), Otoni de Paula (MDB-RJ) e Igor Timo (Podemos-MG)

Para serem aceitos, os requerimentos precisam ser votados pela CPMI e aprovados pela maioria. Salabert acredita ter maioria para aprovar seus pedidos.

