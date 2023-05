Após internação por Covid-19, Marina Silva recebe alta em São Paulo

A- A+

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, recebeu alta do Instituto do Coração, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira (10). Ela estava internada desde o último sábado na unidade, após ser diagnosticada com Covid-19.

Os médicos já apontavam melhoras no estado de saúde da ministra desde o começo da semana. O novo boletim do InCor ressalta que Marina Silva tinha o esquema vacinal completo, o que contribuiu, segundo os médicos, para o controle do quadro clínico.

De acordo com o InCor, a ministra recebeu alta, mas vai permanecer em repouso, em casa. Mas ela só estará liberada para retomar a agenda na próxima semana.

"O InCor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP) informa que a paciente Sra. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, recebeu alta hospitalar no dia de hoje às 9h30. Como a paciente está com esquema vacinal completo para covid-19, isso contribuiu para que o quadro de saúde fosse controlado. Dessa forma, recebe alta para permanecer em repouso em regime domiciliar, com liberação para reassumir as atividades a partir da próxima semana", diz a nota.

No InCor, Marina Silva ficou sob os cuidados do cardiologista Sérgio Timerman, da infectologista Tânia Mara Varejão Strabelli e do Diretor da Divisão de Pneumologia do InCor, Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho. Os três assinaram a alta da ministra.

Diagnóstico de Covid-19

A ministra informou que havia sido diagnosticada com Covid-19 na manhã de sábado. Ela estava em agenda na capital paulista, quando começou a sentir dores no corpo e resolveu fazer o teste. Os compromissos que Marina Silva tinha nesta segunda-feira foram cancelados após o diagnóstico.

A internação da ministra por Covid ocorreu um dia depois da Organização Mundial de Saúde (OMS) decretar o fim da emergência sanitária em todo o mundo, após o surgimento da doença, há mais de três anos.

No mês passado, Marina foi internada em um hospital de Brasília após se sentir mal, com sintomas gripais, e ter suspeita de Covid, mas exames feitos na época deram negativo.

