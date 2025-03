A- A+

Governo Após levar bronca de Lula por galeria de ex-presidentes, assessor é substituído Valdomiro Luis de Sousa foi passará a ser assessor especial do Gabinete Presidencial, enquanto Swedenberger Barbosa ocupará seu cargo no Palácio do Planalto

O assessor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que levou uma bronca do chefe ao visitar a galeria de ex-presidentes do Palácio do Planalto foi rebaixado de cargo.

Valdomiro Luis de Sousa, que era Chefe de Gabinete Adjunto do Gabinete Pessoal da Presidência da República, passará a ser assessor especial do Gabinete Presidencial.

Com a mudança, sua remuneração reduziu de R$ 22.718,03 para R$ 14.860,92.

Em 9 de janeiro deste ano, Lula chamou a atenção de Valdomiro Luis de Sousa ao visitar a galeria de ex-presidentes do Palácio do Planalto, reinaugurada após ser destruída por manifestantes do 8 de janeiro de 2023.

Ao lado da primeira-dama Janja da Silva e do ministro da Casa Civil, Rui Costa, Lula demonstrou insatisfação com a falta de informações sobre os mandatos da República e exigiu a exibição de um contexto, mas de acordo com a visão do PT.

Apesar da reclamação de Lula, a galeria dos ex-presidentes não foi alterada.

— O que eu quero é que conte a História, a Dilma (Rousseff) foi eleita, foi reeleita, depois sofreu impeachment, que foi um golpe, depois esse aqui (apontando para Michel Temer) não foi eleito. Esse aqui tomou posse em função do impeachment da Dilma, tá? Depois esse aqui (apontando para Jair Bolsonaro) foi eleito em função das mentiras. É isso que tem que contar — disse Lula a Valdomiro em janeiro.

O antigo cargo de Valdomiro passará a ser ocupado por Swedenberger Barbosa, ex-secretário-excutivo do Ministério da Saúde, na gestão de Nísia Trindade. Swedenberger tem ligação histórica com Lula.

Dirigente do PT no Distrito Federal desde a década de 1980, integrou o gabinete de Lula nos seus dois primeiros mandatos, entre 2003 e 2010.

De acordo com auxiliares, com a saída de Nísia Trindade da Saúde, Lula fez questão de ter Swedenberger novamente em seu gabinete.

Com a troca no seu círculo mais próximo de auxiliares, Lula traz um integrante da velha guarda dos seus governos para despachar novamente no Palácio do Planalto.

Foi Swedenberger que após a vitória de Lula, em 2022, organizou a transição do gabinete presidencial. É um nome de confiança de Lula e foi secretário-executivo de José Dirceu, entre 2003 e 2005, quando o petista comandou a Casa Civil.

Mesmo após a saída de Dirceu, em meio ao escândalo do mensalão, Swedenberger permaneceu no Planalto a pedido de Lula.

Veja também