brasília Após Lula, ministro da Casa Civil cancela agendas por motivos de saúde Rui Costa, que esteve com o presidente na última terça-feira, foi diagnosticado com "forte gripe"

Após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelar a viagem à China por causa de uma pneumonia, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, também suspendeu todos seus compromissos por motivos de saúde. Ele foi diagnosticado com uma forte gripe. O ministro esteve com Lula na sexta-feira, um dia depois de o presidente ser diagnosticado com a pneumonia e também com influenza A.

O diagnóstico fez com que Lula cancelasse a viagem para a China no sábado. Desde então, ele está no Palácio da Alvorada recebendo medicação e sendo acompanhado pela médica da presidência da República, Ana Helena Germoglio.

Apesar da agenda reduzida, Lula segue recebendo ministros e auxiliares no Palácio da Alvorada, onde deve permanecer despachando até, no mínimo, quarta-feira. Interlocutores que acompanharam as agendas de Lula nos últimos dias afirmaram que não há uso de máscaras nos encontros. Os ambientes, no entanto, estão arejados.

Até a sua recuperação, Rui Costa será substituído pela secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior. Ela está no Palácio da Alvorada ao lado dos ministros Fernando Haddad (Fazenda), Carlos Lupi (Previdência Social) e Luiz Marinho (Trabalho e Previdência) discutindo o novo teto do consignado.

Segundo a Casa Civil, o ministro está com uma "forte gripe", medicado, se recuperando e deve retornar ainda nesta semana para as agendas oficiais.

