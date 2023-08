Após Lula ter falado em reparar Dilma, cinco deputados da própria base assinam pedido de impeachment

A- A+

Após Lula (PT) ter afirmado em coletiva que é preciso discutir uma forma de reparar Dilma Rousseff (PT) e que a perda do mandato da ex-presidente foi um golpe de estado, 41 deputados assinaram o seu mais recente pedido de impeachment. Entre eles, cinco parlamentares filiados a partidos da base do governo: MDB, PSD e União Brasil que, juntos, lideram oito ministérios

A iniciativa do bolsonarista Sanderson (PL-RS) é uma reação às declarações de Lula no último final de semana, quando estava na Angola. Na sexta-feira afirmou que o Brasil devia um pedido de desculpas a sua correligionária:

— O fato da presidente Dilma ter sido absolvida pelo Tribunal Federal de Brasília demonstra que o Brasil deve desculpas à presidente Dilma, porque ela foi cassada de forma leviana — disse.

Já no sábado, afirmou ser preciso encontrar alguma forma de reparar Dilma. Desde segunda-feira, tramita no Congresso um projeto que visa devolver simbolicamente o mandato e anular as sessões de 2016, quando as ex-presidente foi destituída.

O impasse com a oposição respingou em parlamentares que, apesar de integrarem a base de Lula, assinaram o documento. São eles Sargento Fahur (PSD-PR), Rodrigo Valadares (União-SE), Delegado Palumbo (MDB-SP), Coronel Assis (União-MT) e Osmar Terra (MDB-RS).

Os deputados em questão pertencem a partidos com cargos no primeiro escalão do governo. No caso do MDB, Renan Filho (Transportes), Simone Tebet (Planejamento) e Jader Filho (Cidades) lideram ministérios. Já o PSD tem três pastas comandadas por Carlos Fávaro (Agricultura), Pesca (André de Paula) e Minas e Energia (Alexandre Silveira). Por sua vez, o MDB tem Celso Sabino (Turismo) e Juscelino Filho (Comunicações) no primeiro escalão.

Apesar da revolta, nesta quinta-feira, o presidente voltou a falar sobre o assunto em evento no Piauí. Lula tem tratado o tema como se a Justiça Federal tivesse absolvido Dilma, o que não ocorreu. Recentemente, o TRF-1 manteve o arquivamento das "pedaladas fiscais", sem resolução de mérito.

Veja lista de assinantes:

Sanderson

Sargento Fahur

Marcelo Moraes

Delegado Caveira

Paulo Bilynskyj

Bibo Nunes

Rodrigo Valadares

Bia Kicis

General Girão

Coronel Assis

Amalia Barros

Silvia Waiãpi

Zé Trovão

Sarg Gonçalves

Coronel Telhada

Junio Amaral

Cabo Gilberto Silva

André Fernandes

Marcos Pollon

Mauricio Marcon

Pr Marco Feliciano

Priscila Costa

José Medeiros

Júlia Zanatta

Carlos Jordy

Daniela Reinehr

Rodolfo Nogueira

Nikolas Ferreira

Del Palumbo

Luiz Philippe

Roberta Roma

Dr. Frederico

Carla Zambelli

Del Ramagem

Coronel Chrisóstomo

Capitao Alden

Amalia Barros

Osmar Terra

Zucco

Giovani Cherini

Mário Frias

Veja também

8 DE JANEIRO Ex-GSI diz que "quer acreditar" que não houve sabotagem