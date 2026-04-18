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BRASIL Após mal-estar entre Planalto e Senado, troca de gestos marca reaproximação entre Alcolumbre e Lula Petista e presidente do Senado participam juntos de eventos públicos, e pautas prioritárias avançam na Casa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), passaram a sinalizar uma reaproximação política após um período conturbado nos últimos meses, marcado pela queda de braço entre o Palácio do Planalto e a Casa Legislativa.



Além da retomada de conversas e da participação de ambos em eventos públicos, a pacificação ficou mais evidente com o andamento de pautas prioritárias do governo no Senado.

Entre os principais gargalos estava a disputa política relacionada à indicação do ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal (STF), e a sabatina deverá acontecer no próximo dia 28.



Nesta nova fase, articuladores políticos do presidente agora tentam marcar um jantar entre Lula, Alcolumbre e mais senadores antes da votação.

Nos últimos dias, um dos gestos considerados positivos para a reaproximação também foi a aprovação pelo Senado, de maneira célere, do nome do deputado Odair Cunha (PT-MG) para o Tribunal de Contas da União (TCU). A votação aconteceu apenas um dia depois de o petista ter o nome chancelado pela Câmara.

A parceria retomada entre Lula e Alcolumbre também envolve interesses eleitorais. O senador ainda está no meio de seu mandato de oito anos como senador, mas tem se dedicado à missão de reeleger o aliado Clécio Luís (União) governador do Amapá.







Para isso, conta com o auxílio do governo federal. O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), também deve fazer parte da chapa do grupo de Alcolumbre.

Em sinal de alinhamento com a gestão Lula, o presidente do Senado esteve, no dia 23 de março, com o senador Camilo Santana (PT-CE), então ministro da Educação, na inauguração de um equipamento da Universidade Federal do Amapá. O principal marco do distensionamento, porém, aconteceu na última terça-feira, quando Alcolumbre participou da posse do ministro das Relações Institucionais, José Guimarães. Na ocasião, ele exaltou o diálogo entre Congresso e governo.

— E isso, meu querido presidente Lula, reforça a possibilidade de termos a consciência de que só através do diálogo, da boa política e da construção, nós podemos mudar a vida das pessoas. Não precisamos concordar com todas as opiniões, sejam partidariamente ou ideologicamente, mas o Parlamento fez a construção do que era possível e do que é prioridade para o Brasil — disse o presidente do Senado.

Ausência em cerimônias

O comportamento atual representa uma guinada. O senador não esteve presente durante a sanção da lei que ampliou a isenção do Imposto de Renda (IR), em novembro do ano passado, e nem na cerimônia marcada pelo governo para sancionar o novo ECA Digital, em março, que teve a participação do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

O fim do conflito aconteceu de forma gradual. Lula e Alcolumbre chegaram a se reunir em dezembro, ainda em meio ao desgaste causado pela indicação de Messias. No fim do mês passado, os presidentes da República e do Senado tiveram uma nova conversa, na qual o petista informou que enviaria a mensagem oficializando a indicação de Messias.

A escolha para o STF desagradou Alcolumbre e foi uma das principais razões para o agravamento da relação entre Senado e governo. O presidente da Casa desejava que Rodrigo Pacheco (PSB-MG), que também já comandou o Senado, fosse para a Corte, e chegou a sinalizar que colocaria o nome de Messias para ser votado logo após a indicação, em novembro, o que poderia levar a uma derrota para o governo.

Em outro sinal de realinhamento, Alcolumbre e o governo articularam juntos o esvaziamento da CPI do INSS, do Congresso, e da CPI do Crime Organizado, do Senado. Enquanto a investigação sobre a fraude de aposentados avançava sobre Fábio Luísa Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente, a última mirava em ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

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