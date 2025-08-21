A- A+

STF Após manifestação da PGR, Barroso vai decidir sobre relatoria de apuração sobre fraudes do INSS Gonet protocolou manifestação no Supremo defendendo que a investigação não fique sob a relatoria de Dias Toffoli

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, vai decidir se mantém com o ministro Dias Toffoli ou se redistribui entre outros ministros a apuração sobre fraudes no INSS que tramita na Corte.

A avaliação sobre a relatoria será feita após o procurador-geral da República, Paulo Gonet, encaminhar manifestação para o STF defendendo que a investigação saia das mãos de Toffoli, atual relator do caso.

No parecer encaminhado ao STF na última segunda-feira, Gonet argumentou que não existe prevenção de Toffoli o caso.

Após a manifestação do procurador-geral da República, Dias Toffoli mandou o caso para a presidência do STF.

Em junho, Toffoli determinou que a Polícia Federal enviasse ao seu gabinete todos os inquéritos e procedimentos ligados ao caso. A ordem não interrompeu formalmente as investigações, mas na prática paralisou o avanço das apurações, reunidas sob a Operação Sem Desconto. Investigadores avaliam que, sem a definição da competência, há risco de anulação de provas.

A operação revelou que associações de aposentados cadastravam beneficiários de forma fraudulenta, com assinaturas falsificadas, para descontar mensalidades diretamente nos pagamentos do INSS.

O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, foi demitido após a deflagração da operação, que também afastou servidores e levou à prisão de seis suspeitos.

Em julho, Toffoli homologou um acordo para garantir a devolução dos valores desviados e decidiu que as despesas com o ressarcimento não deveriam ser contabilizadas dentro do limite do arcabouço fiscal.

