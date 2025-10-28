Ter, 28 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça28/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
60 mortos

Após megaoperação no Rio, Motta diz que Câmara está focada em avançar com projetos sobre segurança

Operação de combate ao CV deixou ao menos 60 mortos

Reportar Erro
Em publicação nas redes sociais, Motta afirmou acompanhar "com atenção" a ofensiva contra o crime organizadoEm publicação nas redes sociais, Motta afirmou acompanhar "com atenção" a ofensiva contra o crime organizado - Foto: Mauro Pimentel/AFP

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), usou a repercussão da operação policial no Rio de Janeiro, que deixou mais de 60 mortos, para reforçar seu discurso em torno da pauta de segurança pública — uma das bandeiras que tem usado para amenizar as críticas à sua gestão.

Em publicação nas redes sociais, Motta afirmou acompanhar “com atenção” a ofensiva contra o crime organizado e disse que o combate à violência é “uma das maiores preocupações da população brasileira”.

Leia também

• Governo Lula cita operações no Rio, presença da Força Nacional e reunião para rebater Castro

• Com impactos em vários bairros, Rio entra em estágio de 'risco de ocorrência de alto impacto'

• Castro chama ADPF das Favelas de 'maldita' ao citar dificuldades na megaoperação no Rio

O deputado destacou que, sob sua presidência, a Câmara já aprovou quase 30 propostas na área, “a exemplo do aumento da repressão contra organizações criminosas, da criminalização do domínio de cidades e da proteção dos agentes públicos envolvidos no combate ao crime organizado”.

A manifestação ocorre em meio à operação nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio, que reacendeu o debate sobre segurança pública e a atuação das forças policiais no estado, após deixar mais de 60 mortos.

Desde a derrota da chamada “PEC da Blindagem”, Motta tem buscado associar sua gestão a uma pauta de resultados concretos e de apelo popular — especialmente em áreas como segurança, educação e defesa do consumidor.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter