60 mortos Após megaoperação no Rio, Motta diz que Câmara está focada em avançar com projetos sobre segurança Operação de combate ao CV deixou ao menos 60 mortos

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), usou a repercussão da operação policial no Rio de Janeiro, que deixou mais de 60 mortos, para reforçar seu discurso em torno da pauta de segurança pública — uma das bandeiras que tem usado para amenizar as críticas à sua gestão.

Em publicação nas redes sociais, Motta afirmou acompanhar “com atenção” a ofensiva contra o crime organizado e disse que o combate à violência é “uma das maiores preocupações da população brasileira”.

O deputado destacou que, sob sua presidência, a Câmara já aprovou quase 30 propostas na área, “a exemplo do aumento da repressão contra organizações criminosas, da criminalização do domínio de cidades e da proteção dos agentes públicos envolvidos no combate ao crime organizado”.

A manifestação ocorre em meio à operação nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio, que reacendeu o debate sobre segurança pública e a atuação das forças policiais no estado, após deixar mais de 60 mortos.

Desde a derrota da chamada “PEC da Blindagem”, Motta tem buscado associar sua gestão a uma pauta de resultados concretos e de apelo popular — especialmente em áreas como segurança, educação e defesa do consumidor.

