A- A+

RIO DE JANEIRO Após morte de fã de Taylor, Câmara do Rio vai votar lei para entrada de garrafas de água em shows Vereador Carlo Caiado, presidente da Câmara Municipal do Rio, vai protocolar o projeto de lei

O presidente da Câmara Municipal do Rio, vereador Carlo Caiado (PSD), anunciou neste sábado (18) que vai protocolar um projeto de lei determinando a autorização para que o público entre com garrafas d'água em shows e eventos culturais e esportivos no Rio. O anúncio chega após a morte da estudante Ana Benevides, que estava acompanhando show da cantora Taylor Swift no estádio do Engenhão em dia de calor intenso. Segundo Caiado, o projeto também vai obrigar os organizadores a disponibilizarem pontos de hidratação e áreas para resfriamento.

— É inadmissível que uma jovem perca sua vida por conta da falta de estrutura em um evento desse tamanho, em meio a uma das maiores ondas de calor já registradas. Registro minha solidariedade à família e amigos da Ana — declarou Caiado.

De acordo com o texto do projeto que será apresentado, o público poderá entrar com garrafas de água mineral lacradas e transparentes. Já os pontos de hidratação devem ser disponibilizados na proporção de um para cada duzentas pessoas. A regra valerá sempre que a temperatura registrada for igual ou superior a 30 graus e durante o verão.

— Vamos buscar uma união de todos os vereadores para aprovar essa medida o quanto antes, tendo em vista a previsão de um dos verões mais quentes dos últimos tempos no Rio — destacou.

Distribuição de água

Fãs da cantora Taylor Swift divulgam desde a manhã deste sábado um abaixo-assinado para a criação de uma lei, com o nome de Ana Benevides, para garantir a distribuição de água em eventos. Até às 9h20 deste sábado (18), o abaixo-assinado já havia passado das mais de 43 mil assinaturas.

Fãs clubes de outros artistas também apoiaram a causa, como o de Harry Styles, Blackpink, Ariana Grande e da cantora Anitta. Políticos também comentaram o abaixo-assinado. A deputada federal Sâmia Bomfim escreveu:

"Claro que tem meu apoio! Além disso, é importante um plano completo nos shows para adaptação a altas temperaturas, como jatos d'água. E muito zelo pelas filas... as pessoas passam horas aguardando a entrada nos shows. É muito desgaste e desidratação. Infelizmente cada dia mais será necessário pensar a realidade dos serviços públicos e privados para encarar essas fortes ondas de calor, seca e chuvas intensas".

A deputada estadual Dani Balbi também manifestou seu apoio:

"A petição para a Lei Ana Benevides é essencial. Tem meu apoio! Contem comigo na ALERJ para tornar esse projeto realidade".

Mudança nas regras

Após uma série de críticas e relatos de pessoas passando mal, com a previsão de mais um dia de muito calor no Rio a T4F anunciou novas medidas para os próximos shows da cantora no Engenhão. autorizará a entrada de copos d'água e alimentos industrializados lacrados, sem limitação de quantidade por pessoa. Já a proibição da entrada de garrafas, ressalta o aviso, "é uma exigência feita por órgãos públicos".

A t4f explica que a exigência de que esses produtos estejam lacrados segue "recomendações de segurança". A empresa anunciou reforço do "plano de ação especial" , com fornecimento de água gratuitamente nas filas, além de novos pontos de distribuição de água dentro do estádio.

Novas medidas

O governador e o prefeito do Rio também anunciaram novas medidas para o esquema dos próximos shows. Claudio Castro anunciou a instalação de mais bebedouros dentro do Engenhão e permissão da entrada de garrafas vazias, sem tampa, para servir de refil, depois de o Procon oficiar a organizadora; a distribuição de água no entorno do estádio por agentes da Cedae e da Operação Lei Seca; mais ambulâncias dos Bombeiros disponibilizadas nos arredores do Engenhão, para atender ocorrências; e seis caminhões jogando água nos fãs para diminuir o calor.

Já Eduardo Paes anunciou as seguintes medidas: antecipar a entrada em 1h e ocupar o anel de circulação para tirar o publico do sol; novos pontos de distribuição de água; aumento de numero de brigadistas; e aumento de ambulâncias

Nas redes sociais, Flávio Dino, Ministro da Justiça e Segurança Pública, escreveu: "“A partir de hoje, por determinação da Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça, será permitida a entrada de garrafas de água de uso pessoal, em material adequado, em espetáculos. E as empresas produtoras de espetáculos com alta exposição ao calor deverão disponibilizar água potável gratuita em ‘ilhas de hidratação’ de fácil acesso".

Veja também

BRASIL Michelle Bolsonaro critica Dino pelo caso da "dama do tráfico"