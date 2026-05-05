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POLÍTICA Após morte de filho internado há 10 dias, deputada Heloísa Helena critica falhas na saúde pública Sacha de Moraes Carvalho, filho mais velho da parlamentar, morreu aos 42 anos no Rio; segundo a Rede Sustentabilidade, causa foi uma parada cardiorrespiratória

A deputada federal Heloísa Helena (Rede-RJ) criticou o “vergonhoso e continuado subfinanciamento” da saúde pública após a morte do filho mais velho, Sacha de Moraes Carvalho, aos 42 anos, no Rio. Ele estava internado havia dez dias no Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul, e morreu na última segunda-feira. Segundo a Rede Sustentabilidade, partido ao qual a parlamentar é filiada, Sacha faleceu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.

Em uma publicação nas redes sociais, Heloísa Helena comunicou a morte do filho, agradeceu o atendimento prestado pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do Hospital Miguel Couto e reafirmou sua defesa do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Te amo para sempre, meu primeiro filhotinho, meu primeiro grande amor. Com imensa dor, sei que devo te dizer - Vá em paz, pois seu coração era puro demais pra suportar esse mundo de tantas dores, injustiças, lágrimas, preconceitos.

Muito obrigada aos Bombeiros e toda equipe do Hospital Municipal Miguel Couto, muito obrigada ao Dr Cristiano, Dra Gianne Lucchesi, a equipe de Enfermagem e Médica na emergência e na CTI. Muito obrigada Dra Lorene, por sua presença atenciosa com absolutamente todos pacientes daquele setor. Muito obrigada!!

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Muito obrigada a minha família sempre gigante e solidária, muito obrigada aos meus velhos amigos verdadeiros e aos que lutam ao meu lado em tantas duras batalhas, muito obrigada a vocês aqui, que me dão a honra da companhia.

Sigo - como sempre - na convicção da importância do SUS e continuarei lutando - como sempre fiz - contra o vergonhoso e continuado subfinanciamento do setor.”

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, divulgou nota de pesar pela morte do filho da parlamentar.

“Recebo com profundo pesar a notícia do falecimento de Sacha de Moraes Carvalho, filho da deputada federal e colega Heloísa Helena. Neste momento de dor imensurável, dedico minhas orações e toda solidariedade à família e aos amigos. Que Deus lhes conceda força e conforto", afirmou Hugo Motta.

A cerimônia de despedida de Sacha de Moraes Carvalho será realizada de forma restrita, apenas para familiares.

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