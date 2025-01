Após mudança em política da Meta, governo faz audiência pública para discutir moderação nas redes

A- A+

A Advocacia-Geral da União (AGU) realiza nesta quarta-feira, a partir das 14h, uma audiência pública para debater as políticas de moderação de conteúdo das plataformas digitais. O evento foi motivado pela recente mudança de diretrizes da Meta (dona do Instagram e do Facebook). Foram convidadas 41 pessoas ou organizações, incluindo representantes das principais redes.

A audiência pública foi marcada após a Meta responder uma notificação extrajudicial da AGU confirmando mudanças em sua política, que agora permite, por exemplo que usuários associem doenças mentais a gênero ou orientação sexual, em contextos de debates religiosos ou políticos.





A AGU afirmou ver com "grave preocupação" algumas dessas alterações, por considerar que podem criar "terreno fértil para violação da legislação e de preceitos constitucionais que protegem direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros".

Estão convidadas para a audiência, além da Meta, as plataformas Alphabet (dona do Google e do Youtube), TikTok, Kwai, X e LinkedIn. Também foram convidadas organizações que atuam na área digital, como Instituto de Tecnologia e Sociedade (ITS), InternetLab e Netlab, além de agências de checagem, como Aos Fatos e Agência Lupa, professores universitários e entidades de direitos humanos.

O governo federal não divulgou, contudo, quais dos convidados confirmou presença. Cada participante terá cinco minutos para sua apresentação, e os debatedores poderão fazer perguntas entre si.

De acordo com a AGU, o evento vai discutir "medidas a serem ser adotadas com o objetivo de assegurar o cumprimento da legislação nacional e a proteção de direitos". Na semana passada, o novo ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência, Sidônio Palmeira, levantou a possibilidade de o governo federal acionar o Supremo Tribunal Federal (STF).

