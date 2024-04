Após Mujica revelar tumor, Lula presta solidariedade a ex-presidente uruguaio

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prestou solidariedade ao ex-presidente uruguaio José Mujica, de 88 anos, que revelou, nesta segunda-feira, sofrer de um tumor no esôfago.

Em entrevista coletiva, Mujica relatou que recebeu o diagnóstico depois de ir ao Centro de Assistência Casmu na sexta-feira passada para fazer um check-up médico. O ex-presidente disse que, enquanto puder, continuará "ativo" e "entretido" com suas plantações de verdura.

— Na minha vida, mais de uma vez o ceifador esteve rondando a cama, mas ele continuou a me pastorear. Dessa vez me parece que ele vem com a foice em punho e veremos o que acontece — destacou Mujica cercado por líderes políticos, ativistas e pessoas próximas.

Como o ex-presidente uruguaio enfrenta uma doença imunológica que já dura mais de 20 anos e afeta seus rins, há dificuldades para a realização de quimioterapia ou cirurgia.

Veja também

Política Prefeito que teve mandato cassado em março por compra de votos é eleito novamente no RS