Após nota de Bolsonaro, Clarissa e Júnior Tércio recuam e se dizem "contra violência" em Brasília

Após publicar vídeos, nas redes sociais, em apoio ao ato terrorista realizado por bolsonaristas no domingo (8), a deputada estadual Clarissa Tércio e o marido dela, o vereador do Recife Júnior Tércio (PP), publicaram uma nota em que recuam do posicionamento, dizendo-se “totalmente contra qualquer ato de violência”.

Segundo o casal, a mudança de tom é um “alinhamento” à posição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que também se declarou contrário à prática de ações violentas.

Durante a invasão às sedes do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF), a parlamentar, eleita deputada federal, postou um vídeo que mostra os golpistas na Praça dos Três Poderes. Enquanto as imagens eram exibidas, a mulher que fazia a filmagem bradava em favor do grupo.

“Acabamos de tomar o poder. Estamos dentro do Congresso. Todo o povo está aqui em cima. Olha só, minha filha. Isso vai entrar para a História. A História dos meus netos, dos meus bisnetos. A casa é nossa. Agora a gente não sai mais”, exclamava. Na legenda, estava escrito: “Brasília hoje, oremos pelo Brasil!”. A publicação foi repostada pelo vereador e deputado estadual eleito Júnior Tércio.

Horas depois da postagem, o ex-presidente Jair Bolsonaro publicou uma nota dizendo que “depredações e invasões de prédios públicos [...] fogem à regra” e atribuindo à esquerda esse tipo de conduta.

