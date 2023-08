Após novas invasões, MST se reúne com ministro de Lula

A- A+

Após as novas invasões, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) marcou encontro com ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. De acordo com o movimento social, o governo Lula (PT) deve apresentar relação de terras nas quais as famílias integrantes poderão ser assentadas. O encontro também terá a presença de representantes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) também deve indicar quando inciará as vistorias.

A tratativa faz parte do acordo após costurado com o governo para que o movimento deixasse área da Embrapa em Petrolina, onde é realizado o evento do agronegócio Semiárido Show nesta terça-feira.

De acordo com informações do ministério, Teixeira está em Petrolina justamente para comparecer à agenda do agronegócio. Até 12h desta terça-feira, a agenda do ministro de Lula não constava a reunião com o MST.

Nesta segunda-feira, o movimento social desocupou o terreno do Semiárido Show sob promessas do governo, como a recriação da superintendência do Incra em Petrolina.

Também ficou acordado o comprometimento em construir soluções sobre usinas fora de funcionamento na região da zona da mata pernambucana, assim como a resolução dos conflitos que ocorrem nos engenhos Rede Grande e Devaneio. As reivindicações já haviam sido feitas após o Abril Vermelho, quando o MST invadiu diversos terrenos.

Críticas ao governo

Após as invasões que ocorreram nesta última semana, a bancada ruralista voltou a criticar Lula. Ao GLOBO, Bibo Nunes (PL-RS) afirmou que as ocupações são responsabilidade do governo:

"Esse movimento do MST é totalmente lógico devido ao apoio do governo. Stédile fez parte da comitiva presidencial à China, o que só comprova o incentivo de Lula".

Uma fala do ministro do Desenvolvimento Agrário ao portal Metrópoles também gerou mal estar.

"O Paulo Teixeira falou outro absurdo, falou que não foi invasão, foi protesto, como se uma coisa justificasse a outra", declarou o coordenador da bancada ruralista, o deputado Pedro Lupion (PP-PR).

