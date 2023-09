A- A+

MUNDO Após ONU, Lula terá agenda com doadores do Fundo Amazônia e líder palestino Presidente terá uma série de compromissos em paralelo aos encontros oficiais programados nas Nações Unidas

Após discursar na Assembleia Geral da ONU, Lula deverá ter uma agenda marcada pelo debate ambiental em Nova York. Embora esteja marcada uma reunião bilateral antes de seu discurso com o secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, após a sua fala, o presidente brasileiro encontrará com líderes europeus e da Palestina.

No período da tarde Lula se encontrará com o presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen às 15h (16h no horário de Brasília). N a sequência, vai ter reuniões bilaterais com líderes de dois países que são grandes doadores para o Fundo Amazônia: o chanceler Olaf Scholz da Alemanha às 16h (17h de Brasília) e o primeiro-ministro Jonas Gahr Støre, na Noruega, às 17h15 (18h15 no Brasil).

Lula encerra sua agenda oficial desta terça-feira às 18h (19h de Brasília) com o presidente do estado da Palestina e da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas.

