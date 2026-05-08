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SÃO PAULO Após operação da PF contra Ciro Nogueira, PP adia evento de apoio a Tarcísio Ato que oficializaria aliança estava marcado para segunda, em São Paulo, e contaria com a presença do senador e do governador; partido faz parte da chapa à reeleição de Tarcísio com candidatura ao Senado

A operação da Polícia Federal (PF) contra o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Partido Progressistas (PP), fez com que um evento em que a sigla que oficializaria o apoio ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) fosse adiado.

O evento estava marcado para a noite da segunda-feira (11), na Vila JK, Zona Oeste de São Paulo. A decisão foi tomada por integrantes do partido para evitar desgastes tanto a Ciro quanto ao governador, que participariam do ato, além do deputado federal e pré-candidato ao Senado Guilherme Derrite (PP-SP). Apesar disso, o partido mantém o apoio ao governador e segue em sua chapa na disputa à reeleição, com Derrite na vaga. Não há nova data para a oficialização do endosso.

Ciro foi alvo de uma nova ação da Operação Compliance Zero, na qual a PF investiga o escândalo do Banco Master. Segundo as investigações, Daniel Vorcaro, dono do banco, teria usado o mandato exercido por Nogueira no Senado para tentar alavancar seus negócios, como uma emenda que buscava ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão, apresentada por Ciro, mas redigida dentro do Master.

Em troca dessas benesses, segundo a apuração, o congressista recebeu mesada de R$ 500 mil, usufruiu de bens de luxo e viagens e foi favorecido em transações empresarias incomuns. Entre as provas, os investigadores destacaram comprovantes bancários de transferências, registros de viagens e mensagens.

O envolvimento do parlamentar com o escândalo do Master já vem gerando mal-estar dentro da direita, principalmente entre os nomes mais ligados ao bolsonarismo.

Na noite desta segunda, horas após a operação, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) divulgou uma nota e um vídeo nas redes sociais nos quais elogia o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou os mandados contra Ciro Nogueira, e classifica os fatos como “graves”. Ciro Nogueira foi ministro da Casa Civil do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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