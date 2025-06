Após opinar sobre ditadura, Zema recebe críticas de Amoêdo a sobrinho de Dilma; entenda

A- A+

Ao caracterizar a Ditadura Militar como uma "questão interpretativa", o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), provocou reações negativas que atravessaram o espectro político, da direita à esquerda. A declaração, dada em entrevista ao jornal "Folha de S.Paulo", mobilizou críticas dentro e fora das redes sociais, com políticos questionando o posicionamento do governador diante de um dos períodos mais sombrios da história brasileira.

"Eu acho que tudo é questão de interpretação", disse Zema, ao ser indagado novamente sobre o regime militar. "Prefiro não responder, porque acho que há interpretações distintas. E houve terroristas naquela época? Houve também. Então fica aí. Acho que os historiadores é que têm de debater isso. Eu preciso me preocupar, hoje, com Minas Gerais", afirmou.

A resposta evasiva foi interpretada como uma tentativa de minimizar os crimes da ditadura e rapidamente gerou reações. O fundador do Partido Novo, João Amoêdo, um dos principais articuladores da legenda, foi um dos primeiros a reagir. Em postagem nas redes sociais, acusou o governador de oportunismo político e abandono de princípios.

"Para conquistar votos bolsonaristas, vale tudo: comer banana com casca, ignorar os fatos e ser vassalo de Bolsonaro. O governador de MG é exatamente o oposto do tipo de oposição que o Brasil precisa", escreveu Amoêdo. O ex-presidenciável rompeu com o partido durante as eleições de 2022, quando apoiou a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra Jair Bolsonaro (PL).

O repúdio encontrou morada na política mineira. O vereador de Belo Horizonte Pedro Rousseff (PT), sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff, subiu à tribuna da Câmara Municipal para denunciar o comportamento de Zema como “vergonhoso”.

— Zema hoje falou que a ditadura nunca existiu e falou agora que se for presidente, que não será, dará um indulto presidencial a Jair Bolsonaro.

Na mesma linha, a deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) questionou se o governador estaria sendo "burro ou mau caráter". Já a deputada estadual Lohanna França (PV-MG), também da oposição, ironizou:

— Fico pensando se ele (Zema) acha que ficar mais de 20 anos sem votar para presidente é questão de interpretação ou se ele acha que o povo que desapareceu na ditadura, que foi morto pela ditadura, também é questão de interpretação.

Nos bastidores, até aliados demonstraram desconforto. Governistas ouvidos pelo Globo sob reserva avaliaram que a fala de Zema pode prejudicar a imagem do vice-governador Mateus Simões (Novo), considerado o sucessor natural do governador em Minas. Enquanto Zema busca se projetar como herdeiro político da direita bolsonarista, Simões tenta manter uma imagem mais moderada, com espaço junto ao eleitorado de centro.

Questionado pela reportagem, o vice-governador preferiu não comentar as declarações de Zema:

— Não comento falas em geral. Ainda mais as do governador — imitou-se a dizer.

Zema tem se colocado como pré-candidato à Presidência da República em 2026, disputando a liderança do campo conservador após a inelegibilidade de Bolsonaro. Além dele, outros nomes despontam como potenciais candidatos da direita, entre eles Ronaldo Caiado (Goiás), Ratinho Júnior (Paraná), Tarcísio de Freitas (São Paulo) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul).

Em 2024, Zema intensificou seus acenos ao bolsonarismo: aderiu à proposta de anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro, participou da manifestação convocada por Bolsonaro em abril, na Avenida Paulista, e tem elevado o tom das críticas contra o presidente Lula e o PT.

