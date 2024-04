Após passar por Rio de Janeiro e Pernambuco, Lula finaliza semana de viagens no Ceará

A- A+

Após ida a Pernambuco, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda no Ceará nesta sexta-feira. O chefe do Executivo visita, às 11h, as obras da Ferrovia Transnordestina, na cidade de Iguatu.

Antes, Lula cumpre mais uma agenda no Recife durante a manhã, cidade onde teve agendas na quinta-feira. Lá, ele assina a autorização do início das obras de contenção de encostas no Recife, com o ministro das Cidades, Jader Filho, e o prefeito do Recife, João Campos (PSB). Ele parte para o Ceará às 9h20 e desembarca no Aeroporto de Juazeiro do Norte.

Esta é a segunda vez que Lula visita o Ceará neste ano. Ele estará acompanhado pelos ministros dos Transportes, Renan Filho, e da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, além do governador do estado, Elmano de Freitas (PT).

O giro do presidente nesta semana — que nos últimos dias esteve no Rio e em Pernambuco — acontece em meio ao impasse para definir as candidaturas do PT seis meses antes das eleições municipais. Conforme o Globo mostrou, a sigla espera que Lula entre em campo para emplacar aliados em chapas de cidades estratégicas, como Rio de Janeiro e Recife. Ele volta para Brasília nesta sexta às 12h50.





Na capital fluminense, o PT tenta emplacar um nome para vice na chapa do prefeito Eduardo Paes (PSD), que tenta a reeleição. Na capital pernambucana, o partido tenta ter a vice do prefeito João Campos, favorito na disputa. Tanto Campos quanto Paes têm proximidade com Lula e já participaram de reuniões com ele nos últimos meses. Os prefeitos também acompanharam o presidente nas agendas em suas cidades.

O PT também pretende resolver impasses em Curitiba, onde se divide entre ter candidatura própria e apoiar Luciano Ducci (PSB), e em João Pessoa, capital em que a sigla avalia lançar um nome, mas uma ala quer apoiar o prefeito Cícero Lucena (PP).

Em Curitiba, a presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), deseja apoiar o candidato do PSB, mas os deputados petistas Zeca Dirceu e Carol Dartora querem candidatura própria. Em João Pessoa há dúvida sobre apoiar a deputada estadual Cida Ramos (PT) ou o atual prefeito. Lucena é aliado do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), político do Centrão próximo do governo Lula.

