Justiça Após pedido para retomar contato com Bolsonaro, Valdemar deve se reunir com Moraes no STF Defesa de presidente do PL marcou audiência com ministro do STF para falar sobre investigação

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, deve se reunir nesta terça-feira com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

O encontro, marcado para as 13h30, também deve contar com a presença do advogado de Valdemar, Marcelo Bessa.

O motivo da reunião não foi divulgado publicamente, mas o Globo apurou que o pedido de audiência foi feito diretamente ao gabinete de Moraes para despachar sobre a investigação que apura uma tentativa de golpe de Estado.

Valdemar foi um dos investigados pela Polícia Federal, mas acabou não sendo denunciado pela Procuradoria-Geral da República no último dia 18.

Segundo o relatório da PF, Valdemar teria apoiado e financiado questionamentos à integridade das urnas eletrônicas e teve um papel central na propagação de dúvidas sobre o sistema eleitoral.

Nesta terça-feira, a defesa do dirigente partidário solicitou à Corte a revogação de todas as medidas cautelares impostas contra ele durante a investigação.

Uma delas é a proibição de contato com outros investigados, o que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O advogado do político, Marcelo Bessa, também solicitou que ele seja autorizado a deixar o país e que sejam restituídos os bens que foram apreendidos com ele, durante busca e apreensão no ano passado.

Caberá a Moraes analisar se acolhe, ou não, os pedidos.

