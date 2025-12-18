A- A+

EX-PRESIDENTE Após perícia em Bolsonaro, PF vai encaminhar resultado de exame médico para Moraes Ministro do STF irá analisar pedido de cirurgia do ex-presidente

A Polícia Federal (PF) irá encaminhar ao Supremo Tribunal Federal ( STF) o resultado da perícia médica do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), realizada na quarta-feira por integrantes da corporação. O resultado do exame será avaliado pelo ministro Alexandre de Moraes.

A perícia foi determinada por Moraes na semana passada, após a defesa de Bolsonaro solicitar autorização para a realização de uma cirurgia. Na segunda-feira, o ministro ordenou ainda que os peritos avaliassem exames apresentados pelos advogados do ex-presidente.

O procedimento foi realizado na quarta-feira, na Superintendência da PF em Brasília, onde Bolsonaro cumpre pena. O cardiologista Brasil Ramos Caiado, que atende o ex-presidente, acompanhou a análise.





Bolsonaro está com uma hérnia inguinal, que ocorre quando uma parte do intestino ou tecido abdominal se projeta por um ponto fraco ou abertura na parede muscular da virilha, formando uma protuberância.

Além do pedido de cirurgia, a defesa também já solicitou que o ex-presidente seja transferido para a prisão domiciliar, devido aos seus problemas de saúde. Esse pedido também será analisado por Moraes.

