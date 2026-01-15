A- A+

Após PGR ser contra Smart TV para Bolsonaro, Carlos critica televisões em presídios

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) reagiu nesta quinta-feira ao fato de o governo federal disponibilizar 40 Smart TVs para que os presos das penitenciárias federais de segurança máxima tenham acesso a sessões de cinema.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro compartilhou um vídeo que compara o benefício aos presidiários com a situação do próprio pai, que cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

Em 8 de janeiro, a defesa de Bolsonaro solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para que ele tenha acesso a uma televisão smart na prisão, o que a Procuradoria-Geral da República manifestou ser contra.

O vereador costuma fazer críticas às condições do pai no cárcere, como o “ruído enlouquecedor intenso” provocado por um ar-condicionado e um rádio de pilha que "não funciona direito".

"É tudo só coincidência no país atualmente controlado pela sopa de letrinhas", ironizou Carlos, nesta quinta-feira, que compartilhou um vídeo em que o vereador de Vitória (ES) Dárcio Bracarense (PL) diz que tal distinção "é um negócio descarado".

Nesta terça-feira, Carlos também reclamou dos protetores auriculares fornecidos pela PF ao pai por destacar que, em vez de “eliminar a causa do problema” consertando o ar-condicionado, a corporação optou pela “suposta medida”.

"Ruído constante, privação de descanso e ambiente hostil configuram tratamento degradante, especialmente quando impostos a alguém com quadro de saúde sensível, agravando riscos físicos e psicológicos de forma desnecessária e injustificável", afirmou o ex-vereador.

Na quinta-feira passada, Carlos afirmou que Bolsonaro está detido em uma "sala insalubre e molhada de cerca de oito metros quadrados" e, ao visitá-lo, levou uma novo rádio para que o pai possa "ao menos possa escutar algumas estações":

"O presenteei com um novo rádio de pilha, para que ao menos possa escutar algumas estações, pois o anterior não funcionava direito, e visto que não tem nem uma pequena TV com capacidade para assistir um canal de YouTube e acompanhar notícias e outras informações", reclamou o vereador.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, manifestou-se nesta terça-feira contra o pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para ter acesso a uma smart TV. A manifestação foi enviada ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, que ainda deve decidir sobre as medidas.

"Quanto ao pedido de acesso a aparelho de Smart TV, a medida não se afigura razoável. A conexão permanente à rede mundial de computadores inviabilizaria o controle sobre as proibições de acesso a redes sociais e a comunicação com terceiros não autorizados" disse Gonet.

