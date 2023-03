Após pneumonia de Lula, Haddad vai ao Planalto e faz teste de Covid-19

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, realiza nesta sexta-feira (24) testagem para Covid-19, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ser diagnosticado com uma pneumonia leve. Durante a manhã, o ministro cancelou agendas e ficou realizando "despachos internos" no prédio da Fazenda.

Haddad não participou da solenidade de assinatura do acordo entre governo e entidades representativas dos servidores públicos federais, que tiveram aprovação de reajuste linear o em 9% nos salários. Uma reunião com Lula também foi cancelada. Não foi confirmado se o movido para o declínio dos compromissos foi em função de eventual suspeita de Covid-19.

— Vou fazer um teste de Covid-19, antes da viagem [à China]. Vou ter informações no Planalto [sobre o diagnóstico do presidente]. Viajo [com Lula] no domingo — disse Haddad, ao sair do Ministério da Fazenda.

Após realizar exames no hospital Sírio-Libanês, em Brasília, o presidente foi confirmado na noite de quinta-feira com uma pneumonia leve. Ele está em repouso na residência oficial e o quadro médico é considerado “bom”, segundo o Planalto. A viagem à China, prevista para amanhã, foi adiada para este domingo.

A agenda oficial do presidente ao país asiático segue confirmada, até o momento. Lula se encontra com Xi Jinping e demais autoridades chinesas em Pequim no dia 28 de março, terça-feira. Outro compromisso relevante é a visita à nova sede do banco dos Brics, em Xangai, na companhia da nova presidente da instituição, Dilma Rousseff, no dia 30.

