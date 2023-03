A- A+

Brasília Após pneumonia, Lula deve voltar a despachar no Palácio do Planalto na segunda-feira (3) Presidente deve passar o fim de semana sem compromissos na residência oficial, em Brasília

Uma semana após ser diagnosticado com pneumonia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está recuperado, segundo informações de auxiliares. A previsão é que ele passe o fim de semana em casa, na residência oficial, sem agenda e volte a trabalhar do Palácio do Planalto na segunda-feira (3).

O diagnóstico fez com que Lula cancelasse a viagem para a China, remarcada nesta sexta-feira (31) para o dia 11 de abril. A agenda é considerada prioridade pelo Palácio do Planalto devido a importância estratégica do país, que é o principal parceiro comercial do Brasil, e para reforçar ao país a intenção do governo de inaugurar um novo momento das relações comercias com os chineses, desgastadas durante a gestão de Jair Bolsonaro.

Lula passou a semana no Palácio da Alvorada, fazendo reuniões com ministros, recebendo medicação e sendo acompanhado pela médica da presidência da República, Ana Helena Germoglio.

Nesta sexta-feira, Lula se reuniu com o Ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macêdo, e Ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Na sequência, o presidente se reuniu com o Advogado-Geral da União, Jorge Messias e há, ainda, uma reunião prevista com o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

O presidente também se encontrou com o ministro das Cidades, Jader Filho. O encontro não estava previsto na agenda oficial. Segundo auxiliares, os dois trataram sobre o decreto de saneamento básico, mas não houve uma definição.

O governo está finalizando o texto que muda parte da regulamentação do marco legal do saneamento, aprovado em 2020 com o objetivo de ampliar os investimentos no setor. Como O Globo mostrou, na prática, as mudanças vão favorecer as estatais de saneamento e os municípios que ainda não se associaram em bloco para licitar o serviço.

Nesta sexta-feira, termina o prazo para que as cidades formem unidades regionais de saneamento básico. Esse prazo será ampliado em dois anos, de acordo com o texto que circula na Esplanada dos Ministérios.

