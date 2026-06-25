Após polêmica com Flávio, Michelle Bolsonaro diz que "não tem raiva de ninguém"
Ex-primeira-dama disse ainda que "uma nova história será escrita com verdade, clareza e respeito"
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou, em numa rede social, que não "tem raiva de ninguém" e que "não há briga nem competição". A manifestação ocorreu após a repercussão do episódio que expôs divergências públicas entre a ex-primeira-dama e o senador Flávio Bolsonaro.
“Para ficar claro: eu não tenho raiva de ninguém. Apenas esclareci uma situação que estava sendo deturpada”, escreveu Michelle.
Michelle Bolsonaro denuncia ataques de Eduardo Bolsonaro, Figueiredo e Alan dos Santos— Informações mundiais e militares (@Ricardo_1934) June 24, 2026
Michelle Bolsonaro afirmou ter sofrido ataques gratuitos e covardes de pessoas que se diziam fiéis a Jair Bolsonaro, relembrando que as críticas se intensificaram após o ex-presidente tentar… pic.twitter.com/dDz8FriWF8
Na mensagem, ela procurou baixar a temperatura da crise e reforçou a necessidade de união da oposição contra o governo Lula. “Vamos todos trabalhar juntos para derrotar o atual desgoverno. Não há briga, nem competição”, afirmou.
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Michelle também reclamou do que classificou como uso de trechos de sua fala fora de contexto. Segundo ela, a distorção teria criado confusão sobre sua posição no episódio. “Peço apenas que não retirem trechos da minha fala de contexto para gerar confusão”, disse.
A ex-primeira-dama disse ainda que “uma nova história será escrita com verdade, clareza e respeito".