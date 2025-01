Após polêmica, ex-vereadora decide doar privada e pias à Câmara de SP

A- A+

Após a repercussão negativa da retirada de um vaso sanitário e duas pias do gabinete que ocupava na Câmara Municipal de São Paulo, a ex-vereadora Janaína Lima (PP) decidiu doar os itens para a Casa legislativa.

Segundo Janaina, a escolha de retirar os equipamentos foi feita com base na orientação de assessores jurídicos, mas agora ela prefere que a Câmara decida o destino dos objetos. Em vídeo divulgado em suas redes sociais nesta quinta-feira, 2, Janaina afirmou que seguiu todas as regras ao deixar o espaço.

"Por orientação do jurídico, equipamentos instalados com recursos próprios foram retirados. No entanto, por uma decisão pessoal, esses equipamentos estão sendo doados agora para a Câmara Municipal decidir o seu melhor destino", disse Janaína.

A polêmica teve início quando câmeras internas do Palácio Anchieta flagraram funcionários retirando os itens do banheiro do gabinete 607. Janaina alegou que as peças foram compradas com recursos próprios durante uma reforma realizada ao longo de seus mandatos. "A parte hidráulica da Câmara é sensível", justificou no vídeo.

No entanto, a atitude gerou insatisfação. Adrilles Jorge (União Brasil), ex-BBB e novo ocupante do gabinete, encontrou o banheiro vazio.

"Tinha um banheiro lá, inclusive tem chuveiro no banheiro. Não tem é privada", ironizou o vereador durante cerimônia de posse na tarde de quarta-feira, 1º, na própria Câmara.

Além da questão do banheiro, Janaina afirmou que deixou no local itens mais caros da reforma, como vidro antirruído, luminárias modernas e bancadas de madeira. "Transformamos o gabinete em um coworking", explicou. Segundo ela, esses detalhes mostram o compromisso com a infraestrutura do espaço, ainda que tenha optado por retirar equipamentos menores.

Em nota, Janaina já havia dito que não utilizou dinheiro público para a reforma do gabinete, construído com recursos próprios, e por isso removeu a pia e o vaso.

"É nosso dever devolver o gabinete como o recebemos, assegurando que todo o patrimônio público permaneça devidamente registrado e intacto", disse.

No vídeo, Janaina destacou sua economia ao longo dos oito anos como vereadora, afirmando ter poupado quase R$ 9 milhões em recursos públicos. Ela também mencionou que não utilizou verbas indenizatórias para despesas como transporte e combustível, preferindo arcar com esses custos do próprio bolso.

Em seu mandato, Janaína implementou reformas estruturais no gabinete, transformando o espaço em um "coworking legislativo". O conceito, segundo ela, visava aproximar empreendedores de iniciativas voltadas para a cidade.

Janaína, que iniciou sua carreira política pelo partido Novo em 2020, foi expulsa da sigla em 2021 após uma briga com a então colega Cris Monteiro. O episódio ocorreu no banheiro da Câmara durante a votação da Reforma da Previdência municipal, resultando em agressões e uma investigação pela Corregedoria da Casa. Janaína foi vereadora de São Paulo por dois mandatos, mas não conseguiu se reeleger em 2024.

