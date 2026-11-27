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BRASIL Após prefeito vetar homenagem a Karl Marx, vereador cobra certidão de óbito do filósofo Petista diz que irá apresentar novo projeto após obter documento

Um projeto que homenageava o filósofo alemão Karl Marx em Uberlândia virou motivo de discussão entre vereadores da cidade, após o prefeito Paulo Sérgio Ferreira (PL) vetar a proposição que batizava uma rua do município com o nome do intelectual socialista. No dia 16 de novembro, o vereador Antônio Carrijo (PP) criticou a ausência da certidão de óbito de Marx no projeto.

— Não é um veto político, é um veto jurídico. Cadê a certidão de óbito aqui? Cadê certidões negativas? Não faz parte do processo. Vossa Excelência tem que fundamentar e entrar novamente, porque as certidões não estão aqui — disse Corrijo, que disse ter falhado quando deu um parecer favorável ao projeto na condição de relator — Eu errei porque não atendeu os requisitos da lei.





O projeto de lei foi amplamente criticado por vereadores bolsonaristas. A oposição rebateu as críticas à ausência da documentação:

— A questão aqui é ideológica. Realmente, é lamentável — queixou-se o vereador petista Professor Ronaldo — Não é uma questão: todos nós sabemos que Marx morreu. Quer também um relatório de que ele morreu, como foi? E os outros que pensam diferente da gente, mas tem escola, rua, praça.

Já o vereador Dr. Igino, também filiado ao PT, prometeu apresentar um novo projeto de lei para batizar a rua com o nome do pensador alemão.

— Vou atrás do atestado de óbito, porque parece que tem gente aqui que acha que o Marx ainda morreu — disse o parlamentar, que afirmou já ter feito o pedido do documento — Vai chegar de Londres, vamos pagar em Libra e vamos botar o projeto de votação de novo.

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