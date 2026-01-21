A- A+

ELEIÇÕES 2026 Após preferência por Ratinho Jr, Kassab publica vídeo em que Leite reafirma desejo de ser presidente Divulgação ocorre após líder partidário declarar, na semana passada, que governador paranaense está 'em melhores condições' para concorrer ao Planalto

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, publicou nesta terça-feira (21) um vídeo no qual o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), manifesta o desejo de concorrer à Presidência da República nas eleições deste ano.

A divulgação ocorre em meio à disputa interna no partido, que tem o governador do Paraná, Ratinho Júnior, como principal nome ao Planalto até o momento. Na quarta-feira passada, o paranaense afirmou que “aceita o desafio” caso seja o escolhido por Kassab, que avalia que Ratinho está “em melhores condições” do que o correligionário gaúcho.

Na gravação, Leite questiona o populismo e a polarização política no cenário brasileiro. Ele propõe "colocar energia para atacar os problemas", ao contrário de atacar opositores, o que Kassab descreveu ser "uma proposta ousada" caso o governador se torne presidente.

"Fica se discutindo a culpa desse, daquele, não gosta desse, não gosta daquele. Eu quero sim ser presidente da República, liderar um projeto com toda energia para atacar os problemas, e não as pessoas", disse Leite, em entrevista concedida ao podcast Rivotalks.



No mesmo recorte, o governador pondera que, apesar do desejo, a decisão de concorrer ao Planalto "depende do contexto" e do arranjo proposto pelo PSD. Leite também ressaltou o posicionamento de Kassab em decidir apoiar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), caso ele decida se lançar à Presidência, mas a decisão final sairá "nas próximas semanas".

"O PSD tem meu nome, o nome do governador Ratinho, que se apresenta também. O próprio Kassab sempre manifestou que, se o Tarcísio se apresentar, há uma possibilidade de apoiarmos", afirmou. "Agora, quando o (senador e pré-candidato à Presidência) Flávio Bolsonaro se apresenta, isso aumenta as chances do PSD ter um candidato".

Preferência por Ratinho

Na quarta-feira passada, Kassab voltou a destacar que Ratinho Jr. é o nome mais forte dentro da sigla para disputar a Presidência. Conforme a última pesquisa Genial/Quaest, divulgada neste mês, o mandatário paranaense marcaria 36% em um eventual segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teria 43% — a mesma diferença de sete pontos percentuais que Flávio enfrentaria.

"Nós temos dois pré-candidatos, ou é o Ratinho Junior, ou é o Eduardo Leite. E ambos, tenho entendimento que, no momento certo, aquele que estiver em melhores condições será nosso candidato. Hoje, o Ratinho Junior está em melhores condições. A decisão, sendo hoje, seria ele. Mas isso a gente decide nas próximas semanas", disse Kassab ao canal de televisão EPTV.

No mesmo dia, em um evento no Palácio Iguaçu, Ratinho disse a jornalistas que aceitará ser o candidato do partido para a disputa presidencial em 2026 caso o seu nome seja escolhido internamente:

"Mais do que nomes é projeto. Quem vai ter a capacidade de liderar um novo projeto para o Brasil. Se meu nome for esse nome escolhido internamente, eu fico muito honrado e obviamente vou aceitar o desafio. Mas isso é uma coisa que tem de ser construída internamente", disse o governador do Paraná, que afirmou ainda: "Não é eu ser candidato, é apoiar alguém que possa conseguir aglutinar melhor um novo Brasil. As pessoas não estão mais aguentando esse ambiente de briga política".

