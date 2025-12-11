A- A+

Eleição 2026 Após preterir Pacheco ao STF, Lula diz não ter desistido de lançá-lo ao governo de Minas Antes da indicação de Jorge Messias ao STF, Pacheco indicou em conversa com Lula que não tinha intenção de disputar o Palácio Tiradentes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não desistiu de convencer o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) a se candidatar ao governo de Minas Gerais em 2026. Após preterir o parlamentar para a vaga do Supremo Tribunal Federal, Lula disse que "tem todo tempo do mundo" e que "não perdeu as esperanças" de ver Pacheco disputando o governo mineiro.

— Eu não tenho pressa, quem tem pressa come cru. Não perdi a esperança de que o Pacheco será candidato a governador. Se ele não quiser mesmo, vamos trabalhar outras pessoas — disse Lula nesta quinta-feira em entrevista à TV Alterosa, em Minas Gerais.

Antes da indicação de Jorge Messias ao STF, Pacheco indicou em uma conversa com Lula que não tinha intenção de disputar o Palácio Tiradentes e que precisava conversar com seu grupo político.

— Aprendi a gostar do Pacheco, ele hoje é maior personalidade pública de MG desse país. Está talhado a assumir essa tarefa. Eu até disse para o Pacheco: Cara, estou te pedindo para me ajudar a ganhar eleição para presidente da república. Você será governador do segundo maior estado desse país. Você pode fazer a diferença nesse processo. Ele relutou, mas ele pensa que eu desisti, mas eu não desisti. Nós temos todo tempo do mundo — afirmou

Ao rebater recentes críticas do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Lula aproveitou para ressaltar o papel do senador Rodrigo Pacheco na aprovação do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), que refinanciou o passivo de governos estaduais, entre eles o mineiro, com a União.

— Quando ele (Zema) diz que o meu governo é uma bomba relógio, ele deve estar olhando é para o governo dele. (...) Passou oito anos sem pagar dívida e quem fez um acordo para resolver o problema da dívida de Minas fomos nós. E aí, outra vez, com a ajuda do (senador Rodrigo) Pacheco, que trabalhou muito para a gente fazer o Propag. E no Propag a gente está obrigando o governador que a parte que o governador não paga com a redução de juros ele vai ter que parar de comer banana com casca e vai ter que investir em curso profissionalizante — disse Lula

