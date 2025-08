A- A+

REPERCUSSÃO Após prisão de Bolsonaro, Lula diz não querer falar de 'cidadão que tentou dar golpe' Lula discursou em reunião do Conselhão no Palácio Itamaraty mas não citou o ex-presidente Jair Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não que falar sobre a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante discurso de encontro do Conselhão, o presidente não citou a medida cautelar ao capitão reformado, mas fez uma menção indireta a ele:

— Não quero falar do aconteceu hoje com outro cidadão brasileiro que tentou dar um golpe — disse.

Aliados do presidente Lula avaliam que o ex-presidente Jair Bolsonaro ‘provocou’ o Supremo Tribunal Federal (STF) a decretar sua prisão às vésperas do tarifaço para emplacar um discurso de “vítima”.

Determinada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a sanção tarifária de 50% sobre os produtos brasileiros teve, em outras justificativas, o julgamento de Bolsonaro pela trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF).

A prisão domiciliar de Bolsonaro foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, nesta segunda-feira por "reiterado descumprimento de medidas cautelares". Moraes afirmou que o ex-mandatário "ignorou e desrespeitou" a Corte e justificou a medida com base na participação de Bolsonaro por telefone na manifestação contra o STF e a favor da anistia que reuniu apoiadores em Copacabana, na Zona Sul do Rio, no domingo.

O vídeo com uma das falas foi postado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), mas apagado horas depois. Bolsonaro saudou os presentes e afirmou que a manifestação era “pela nossa liberdade, pelo nosso futuro e pelo Brasil”. Para um grupo de ministros da Corte, contudo, apesar de o post ter sido deletado, o gesto do parlamentar pode ter representado uma violação às restrições impostas ao pai.

Até o momento, governo não se manifestou sobre a prisão domiciliar. Há avaliação interna que a situação de Bolsona é uma questão de Justiça e que não deve ser tratada como tema da gestão petista.

Pessoas próximas a Lula também consideram que os movimentos de Bolsonaro buscam holofotes enquanto governo busca contornar os efeitos do tarifaço nos setores que serão mais afetados. Também há já percepção de que ao desrespeitar as medidas cautelares de Alexandre de Moraes, Bolsonaro escala a tensão entre Brasil e Estados Unidos.

