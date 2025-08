Após prisão de Bolsonaro, Michelle posta mensagem religiosa: "Deus mesmo é o juiz"

A- A+

Após o ex-presidente Jair Bolsonaro ser alvo de um mandado de prisão, sua esposa, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, recorreu às redes sociais para compartilhar uma mensagem de cunho religioso, mas sem citar o episódio.

Em seu perfil, escreveu: "E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz".

Michelle Bolsonaro faz postagem após ser decretada a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro | Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

Parlamentares e dirigentes de partidos do campo bolsonarista também criticaram a medida, alegando que o ex-presidente foi alvo de uma prisão "sem julgamento" e antes da conclusão do processo que apura sua participação na chamada trama do golpe. A ação irá a julgamento em setembro.

Segundo Moraes, Bolsonaro teria mantido influência política e digital por meio de aliados e familiares, especialmente seus filhos parlamentares, utilizando perfis de terceiros para divulgar mensagens que desafiavam as instituições democráticas, o que violaria a proibição de uso de redes sociais e de contato com outros investigados.

Diante do que classificou como reiteração das condutas e tentativa deliberada de burlar as restrições, Moraes substituiu as medidas anteriores pela prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, proibição de visitas (exceto advogados e familiares próximos), entrega de passaporte e apreensão de aparelhos eletrônicos.

