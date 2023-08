A- A+

Lula Após prisão de homem, Lula diz que não tem 'medo de cara feia' e reclama de carro blindado Na quinta-feira, a Polícia Federal (PF) prendeu um fazendeiro do Pará, após investigações apontarem que ele tinha um plano para atirar em Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira que não tem "medo de cara feia" e disse que, se tivesse medo, não seria presidente. Lula fez a declaração ao comentar a prisão de um homem suspeito de planejar um atentado contra ele e uma operação de busca e apreensão contra outro homem que teria feitos ameaças.

— A Polícia Federal prendeu um cidadão em Santarém que disse que ia me matar hoje, quando eu chegasse lá. Ele está preso. Há boatos de que em Belém também tem um cidadão que disse que ia matar. Se eu tivesse medo, eu não tinha nascido. Se eu tivesse medo, eu não era presidente da República. Eu aprendi com a minha mãe a não ter medo de cara feia. Cachorro que late não morde — discursou Lula, durante evento em Parintins (AM).

Na quinta-feira, a Polícia Federal (PF) prendeu um fazendeiro do Pará, após investigações apontarem que ele tinha um plano para atirar em Lula, que tem visita programada ao estado a partir desta sexta-feira. Nesta sexta, a PF cumpriu dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados a um outro suspeito de propagar imagens com ameaças de ataques ao presidente.

Na mesma cerimônia, Lula também pediu desculpas aos presentes por ter chegado ao local de carro blindado, por não ter tido contato com apoiadores.

— Eu desço no aeroporto me colocam dentro de um carro blindado, vidro fumê, tinha insulfilm, eu não consigo ver ninguém e ninguém consegue me ver. Mulheres, homens e crianças na rua fazendo um sacrifício enorme para olhar se conseguia enxergar a gente e eu dentro de um carro como se estivesse dentro de um presídio. Eu quero pedir desculpas a você de coração. Isso não se repetirá.

