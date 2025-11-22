A- A+

BOLSONARO PRESO Após prisão do pai, Eduardo Bolsonaro pressiona pela anistia e pede para apoiadores não desanimarem Deputado afirma que adversários querem gerar "desespero", diz que base deve intensificar mobilização e coloca a anistia como foco imediato após detenção do ex-presidente

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) divulgou na manhã deste sábado (22) um vídeo nas redes sociais pedindo que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro “não desanimem” após a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes.

Na gravação, publicada horas depois da detenção, o parlamentar afirma que adversários políticos esperam que a base bolsonarista “entre em desespero”, mas que o grupo deve “colocar energia máxima” para avançar na pauta da anistia.

"O nosso adversário quer que estejamos desesperados. Ele intencionalmente espera que a reação a isso tudo seja um desânimo e aquele sentimento de ‘já acabou’. Não acabou. Nós somos corajosos, nós temos a verdade ao nosso lado e também temos instrumentos", disse Eduardo.

Segundo ele, a prioridade agora é reforçar a pressão pela aprovação de um projeto de anistia aos investigados e condenados por atos antidemocráticos, tema que voltou à agenda do PL após a prisão do ex-presidente.

"Agora sim, mais do que nunca, [vamos] trabalhar para se fazer justiça no Brasil. Que começa, vocês sabem, com a pauta da Anistia. É chegado o momento de colocar a energia máxima e não permitir mais que o Brasil seja um quintal de ditaduras", afirmou.

