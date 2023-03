A- A+

SAÚDE Após problema de saúde nos EUA, Bolsonaro deverá fazer exames em SP para avaliar nova cirurgia O ex-presidente sofre de suboclusão intestinal, obstrução parcial do intestino que dificulta a eliminação de gases e fezes

O ex-presidente Jair Bolsonaro deverá ser submetido a uma avaliação em São Paulo, com o cirurgião Antônio Luiz Macedo.

Bolsonaro tem um problema crônico de suboclusão intestinal (obstrução parcial do intestino que dificulta a eliminação de gases e fezes, impedindo o livre trânsito nos intestinos).



Ele deverá fazer exames para avaliar a necessidade de nova cirurgia. Em 9 de janeiro, foi internado no AdventHealth Celebration, na Flórida, com fortes dores abdominais.



Macedo é responsável pelo tratamento do ex-presidente, que sofre com complicações no intestino desde a facada em 2018.

O ex-presidente esteve internado pela última vez em São Paulo em janeiro de 2022, depois de tratar uma obstrução intestinal. A cirurgia então foi descartada.

