Após PT ameaçar processo, vice de Tarcísio volta a chamar partido de "narcoafetivo"
Felício Ramuth ainda comemorou a saída de Ricardo Lewandowski do Ministério da Justiça
O vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth (PSD), voltou a associar o PT ao narcotráfico, dizendo que o partido “está sempre ao lado do criminoso, inclusive em palanques públicos”.
As falas ocorrem mesmo após o presidente da sigla, Edinho Silva, anunciar que vai processar o político por ter chamado a legenda de “partido narcoafetivo”. Ramuth está exercendo o cargo de governador nas duas últimas semanas, enquanto Tarcísio de Freitas (Republicanos) está de férias.
— É um partido que entra em lugares das cidades, como no Rio de Janeiro, que o tráfico domina e que a própria polícia não consegue entrar, que não consegue evitar a entrada de armas e drogas pelas nossas fronteiras. É um partido que está sempre ao lado do criminoso, inclusive em palanques públicos aqui na favela do Moinho. Reafirmo o que disse. Sim, o PT é um partido narcoafetivo — falou nesta sexta-feira (9), após inaugurar uma casa de acolhimento para dependentes químicos na Zona Norte de São Paulo.
Ramuth é filiado ao PSD, partido que integra o governo Lula (PT), chefiando três ministérios: Minas e Energia, com Alexandre Silveira, Pesca, com André de Paula, e Agricultura, com Carlos Fávaro.
Sob a gestão de Edinho, o PT tem acionado a Justiça contra opositores que ligam a legenda a facções criminosas e traficantes, e recentemente obteve vitórias contra Flávio Bolsonaro, um pastor influenciador e o prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB).
Ramuth ainda criticou a gestão de Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça e chamou de “boa notícia” a saída dele da pasta, anunciada nesta quinta-feira (8).
— Uma boa notícia foi a saída do ministro Lewandowski. Na minha opinião, é o pior ministro da Justiça da história. A gente teve a proposta dele de uma lei de segurança pública inócua que, justamente por isso, não foi adiante, que também tirava poderes dos governadores. Também mais uma frase infeliz do governo administrado pelo PT quando ele diz que a polícia prende mal, por isso que a Justiça é obrigada a soltar — falou.