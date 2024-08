Após PT defender Maduro, PSOL diz ser justa a cobrança por transparência na eleição venezuelana

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) manifestou apoio à posição conjunta dos governos do Brasil, da Colômbia e do México, que pediram às autoridades eleitorais da Venezuela que divulguem os dados desagregados por mesa de votação.

Em nota com quatro tópicos, desta sexta-feira, 2, o PSOL escreveu que "diante das incertezas que rondam o processo eleitoral venezuelano, é justa a cobrança por mais transparência endereçada às instituições eleitorais daquele País".

Em seguida, o partido pediu a condenação dos embargos econômicos aplicados pelos Estados Unidos contra a Venezuela.

"O bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos e seus aliados à Venezuela teve como principal vítima o povo pobre, privado do acesso a bens e serviços fundamentais. Por isso, a política de embargos econômicos e a ingerência estrangeira devem sempre ser condenadas", diz o texto.

A legenda também disse considerar "justa" a garantia de acompanhamento internacional independente. Além disso, criticou "ameaças golpistas" que, segundo a sigla, são "sustentadas pela direita venezuelana".

"A proposta de assegurar um acompanhamento internacional independente é justa. Qualquer medida que possa contribuir para legitimar uma saída que respeite a vontade e a soberania popular e a institucionalidade do país barrando as ameaças golpistas - sempre sustentadas pela direita venezuelana - contará com nosso apoio", declara.