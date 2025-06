Após queda na popularidade, governo federal faz propaganda voltada ao Nordeste

A- A+

Após registrar queda de popularidade em uma de suas principais bases eleitorais, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou uma peça publicitária voltada ao público nordestino. A campanha foi divulgada nas redes sociais do governo federal e utiliza uma paródia da música "Isso Aqui Tá Bom Demais", de Dominguinhos e Nando Cordel, com versos adaptados que exaltam a região: "O Nordeste é muito bom. O Nordeste é bom demais."

Com tom lúdico, a propaganda faz uma espécie de homenagem à cultura nordestina, ao mesmo tempo em que enumera entregas do governo na região. Entre as ações destacadas estão as obras de transposição do Rio São Francisco, construções de escolas e unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida.





Um dos trechos da paródia reforça esse discurso: "Olha o governo federal. O que já fez e ainda faz. Olha o velho Chico, olha a água que chegou. Tem obra para todo lado, escola chia e mais do tu. Agricultura é sustento, é alimento, é solução."

A estratégia de comunicação vem em resposta ao desgaste do governo na região, que historicamente tem sido um dos pilares do eleitorado petista. Segundo a mais recente pesquisa da Quaest, Lula enfrenta 44% de desaprovação no Nordeste — os índices acenderam um sinal amarelo ao Planalto, sobretudo por se tratar de um território que garantiu vitórias expressivas ao presidente nas três eleições que venceu.

Com a nova campanha, o governo tenta reforçar sua presença simbólica e administrativa no Nordeste, apostando em uma linguagem emocional, musical e popular. No próximo ano, quando Lula deve concorrer à reeleição, a região será peça-chave na disputa.

