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BRASÍLIA Após questionar investigação de Moraes, Gonet terá nova análise de relatórios da PF no caso Master Procurador-geral participará pessoalmente da avaliação dos documentos sobre ministros do STF

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, voltará a analisar informações envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) nas investigações do Banco Master, depois de ter adotado posições contrárias ao prosseguimento de procedimentos relacionados a integrantes da Corte. Desta vez, Gonet participará pessoalmente, ao lado de sua equipe, da avaliação dos relatórios entregues nesta quarta-feira pela Polícia Federal (PF) ao presidente do Supremo, Edson Fachin.

Os documentos serão encaminhados à Procuradoria-Geral da República (PGR), que terá prazo de 15 dias para examinar o material e indicar as providências que considerar cabíveis.

Em janeiro, antes da elaboração de um relatório da PF sobre as relações entre o Banco Master e o resort Tayayá, empreendimento que teve entre seus sócios uma empresa ligada à família de Dias Toffoli, Gonet determinou o arquivamento de representações apresentadas por parlamentares contra a atuação do ministro no caso. Na ocasião, o procurador-geral argumentou que os fatos mencionados já eram objeto de acompanhamento no Supremo e que não havia providências adicionais a serem adotadas.

Posteriormente, em fevereiro, a Polícia Federal encaminhou a Fachin um relatório com mensagens entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e seu cunhado, Fabiano Zettel, que tratavam de pagamentos à empresa Maridt, da qual Toffoli era sócio. O documento contribuiu para a saída do ministro da relatoria das investigações, posteriormente assumidas por André Mendonça.

Já em setembro, Gonet se manifestou pela nulidade de um relatório produzido pela PF, por determinação de Mendonça, com referências a Alexandre de Moraes encontradas em mensagens extraídas do celular de Vorcaro.

No parecer, o procurador-geral sustentou que Mendonça havia ultrapassado os limites de suas atribuições ao determinar uma análise direcionada à conduta de outro ministro do Supremo, sem provocação do Ministério Público ou iniciativa da própria polícia.

Gonet argumentou que caberia ao relator encaminhar as informações à presidência do STF para que o plenário avaliasse a necessidade de aprofundar as investigações.

A manifestação provocou divergências na Corte. Mendonça defendeu que o plenário examinasse a questão, enquanto interlocutores do ministro sustentaram que os elementos haviam sido encontrados no curso de investigações regularmente autorizadas.

O imbróglio ganhou novos desdobramentos quando Moraes apresentou questionamentos sobre a própria condução das investigações por Mendonça, apontando possíveis irregularidades na atuação do colega.

Fachin determinou que Mendonça e Gonet se manifestassem sobre as acusações e decidiu tratar o procedimento separadamente. As divergências chegaram ao plenário, mas o julgamento foi interrompido por um pedido de vista de Flávio Dino, que tem até 15 de dezembro para devolver o caso para análise do plenário.

Os novos relatórios chegam à PGR em circunstâncias diferentes. Os documentos foram produzidos em atendimento a uma determinação de Fachin, que orientou a Polícia Federal a encaminhar todas as menções a integrantes do Supremo encontradas nas investigações, acompanhadas do contexto em que apareceram.

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